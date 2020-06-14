Что произошло в Одессе 14 июня: затопленные улицы и смерть спортсменки

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- Из-за вчерашней непогоды в Одессе затоплена улица Химическая.
- В Одесской области из-за непогоды обрушилось дерево и перекрыло проезжую часть.
- Во время забега вблизи Куяльницкого лимана пропала спортсменка Екатерина Катющева. В течение 8:00 девушку искали активисты, волонтеры, кинологи, джиперы и полиция. Позже стало известно, что девушка погибла.
- Также мы рассказывали, что сейчас происходит на черноморском побережье Одесской области.