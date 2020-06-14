На Одещині через непогоду обвалилося дерево і перекрило проїжджу частину

У Подільському районі рятувальники надали допомогу у прибиранні поваленого дерева.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.

Сьогодні, 14 червня, о 03:42 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що на проспекті Перемоги дерево впало на проїзджу частину та перекрило рух автотранспорту.

До місця виклику було спрямовано пожежно-рятувальне відділення 4-ї державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники за допомогою бензопили ” Моторсіч” та буксирного тросу розрізали та прибрали дерево з проїжджої частини дороги.

До надання допомоги залучалась 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки та 3 чоловіка особового складу.

Нагадаємо, через зливу в Одесі затопило вулицю Хімічну.

Фото: Пресслужба

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