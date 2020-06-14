Як в Одесі шукали спортсменку, яка втратила свідомість під час забігу?

Під час забігу поблизу Куяльницького лимана пропала спортсменка Катерина Катющева. Протягом 8 годин дівчину шукали активісти, волонтери, кінологи, джипери та поліція.

Про це у Facebook розповів Денис Соколов.

– Це був повний треш. Пошуки тривали близько 8 годин. Коли стемніло, на фініші ультрамарафону навколо Куяльника зібралося близько 40 волонтерів. В основному, це все знайомі з бігової спільноти, – зазначив Денис.

На той момент кінологи уже завершили пошуки, однак через зливу собаки нічого не знайшли.

– Всі знають, що таке Одеський Ультра-Трейл Куяльник (забіг, – ред.) – пекельна спека, всюдисуща сіль і 67 кілометрів по глині ​​можуть сильно вдарити навіть по лідерам. На щастя, приїхали джипери, хлопці на мотокросових байках, і дуже допомогли з координацією пошуків. Бігуни з налобними ліхтариками почали прочісувати узбережжя від фінішу до контрольного пункту, де в останній раз бачили Катю, а джипери і Поліція – нам назустріч, – розповідає Соколов.

Головна небезпека таїлася в схилах: там є глибокі «колодязі» по 5-6 метрів глибиною. Вони звивисті, просвічуються погано, а ось обвалюються дуже легко.

– Коли почала йти потужна злива, прийшов сигнал, що Катю знайшли. Її на джипі витягли з уже потопаючого в бруді лиману і відвезли в обласну лікарню. Попередньо, зловила тепловий удар, – додав Денис.

Фото: Денис Соколов, Катерина Катющева

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