Июнь в Затоке: что сейчас происходит на черноморском побережье Одесской области (фото)

По словам местных «отельеров», курортный сезон в этом году «отстает» на две-три недели от обычного графика. Это касается, в первую очередь, количества гостей, которые сейчас поселились на базах отдыха и в гостиницах курортного поселка.

Сейчас в отелях и на базах заняты только по несколько номерев. Обычно в это время количество гостей в разы превышает нынешнее. Ситуация вполне объяснимая: «международного» туриста из Молдовы и Беларуси задержали закрытые границы, а украинцы только недавно получили возможность спланировать поездку и посетить «курортную мекку Одесчины».

Потому и пляжи Затоки сейчас практически безлюдны, а на главной аллее поселка предпринимателей и торговцев пока больше, чем отдыхающих. Но для гостей Затоки уже подготовлены все обычные (и порой – неожиданные) сюрпризы: изловлены животные для приготовления шаурмы, горят синим пламенем угли в мангалах, стройными рядами разложены в лавках сувениры, просеян песок и подогрето море. Затока замерла и ждет…

Больше фото – в галерее ниже.

Фото: Владимир Сердцевич, Затока

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.