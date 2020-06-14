Через вчорашню негоду в Одесі затоплена вулиця Хімічна (відео)

Вчора, 13 червня, з вечора в Одесі розпочалася гроза, яка тривала до сьогоднішнього ранку.

Через надмірну кількість опадів та несправні зливові системи в Одесі затопило декілька вулиць.

Поки відомо лише про затоплення вулиці Хімічної. Відповідне відео поширили у спільноті “Подслушано Одесса“.

Одесити жартують, радять замість автівок користуватися човнами.

Утро начинается не с ☕️, доставайте🛶, дамы и господаХимическая Gepostet von Подслушано Одесса am Samstag, 13. Juni 2020

Нагадаємо, декілька тижнів тому в Одесі внаслідок зливи затопило низку вулиць. Тоді злива побила майже 60-річний рекорд за кількістю опадів.

Фото: скріншот з відео

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