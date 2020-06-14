Через вчорашню негоду в Одесі затоплена вулиця Хімічна (відео)

Вчора, 13 червня, з вечора в Одесі розпочалася гроза, яка тривала до сьогоднішнього ранку.
Через надмірну кількість опадів та несправні зливові системи в Одесі затопило декілька вулиць.
Поки відомо лише про затоплення вулиці Хімічної. Відповідне відео поширили у спільноті “Подслушано Одесса“.
Одесити жартують, радять замість автівок користуватися човнами.
Утро начинается не с ☕️, доставайте🛶, дамы и господаХимическая
Gepostet von Подслушано Одесса am Samstag, 13. Juni 2020
Нагадаємо, декілька тижнів тому в Одесі внаслідок зливи затопило низку вулиць. Тоді злива побила майже 60-річний рекорд за кількістю опадів.
Фото: скріншот з відео