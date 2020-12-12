Что произошло в Одессе 11 декабря: детали «дворцового» обыска и мэр в больнице

Вчера, в пятницу, 11 декабря, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях в Одессе и Одесской области.

Служба безопасности Украины раскрыла подробности об обысках в особняке на Французском бульваре в Одессе, где живет экс-председатель Одесского облсовета Сергей Паращенко.

Состояние мэра Одессы Геннадия Труханова, у которого на днях выявили коронавирус, ухудшилось, и его пришлось госпитализировать.

В одесском управлении государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) определились, как в будущем бороться с нахалстроями.

В Одессе продлили с понедельника, 14 декабря, до конца года «дистанционку» для учащихся 5-11 классов.

В Дунайский биосферный заповедник завезли из Ровненской области четырех оленей и 12 ланей. Они будут жить на острове Ермаков.