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Обыск во “дворце” экс-главы Одесского облсовета: СБУ раскрыла детали спецоперации (фото)

Обыск во “дворце” экс-главы Одесского облсовета: СБУ раскрыла детали спецоперации (фото)

Служба безопасности Украины раскрыла подробности об обысках в особняке на Французском бульваре в Одессе, где живет экс-председатель Одесского облсовета. 

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Напомним, что “дворец” обыскивали в четверг, 10 декабря. Один из сотрудников СБУ даже надел бахилы, когда был в этом доме.

Как сообщил пресс-центр СБУ, спецслужба раскрыла целую схему, в которой использовались земли Национальной академии аграрных наук (НААНУ). С руководителями предприятий академии заключали договора, по выращиванию урожая на землях НААНУ. 80% этого урожая по договорам потом переходило в собственность коммерсантов, а сами условия договоров были заведомо невыгодными для госпредприятий. В результате госбюджет не получал деньги от использования государственных земель.

В схеме также также участвовали предприятия, зарегистрированные в Российской федерации.

 

Фото: СБУ и сайта “Любимый город”

 

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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