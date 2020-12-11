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«Дистанционку» для одесских школьников продлили до конца года

«Дистанционку» для одесских школьников продлили до конца года

В Одессе продлили с понедельника, 14 декабря, до конца года «дистанционку» для учащихся 5-11 классов.

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Об этом сообщила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

Также чиновница отметила, что в настоящее время на дистанционном обучении находятся около 50 классов с учащимися 1-4 классов. Такое решение приняли родители школьников и педагоги.

По словам Буйневич, дистанционное обучение ведется на сайте департамента.

Напомним, ранее одесских школьников среднего и старшего звена перевели на дистанционную форму обучения с 1 до 11 декабря в связи с тем, что в школах болеют 400 педагогов, которые как раз преподают в средних и старших классах. У 191 учителя подтвердили коронавирус.

При этом переход на «дистанционку» коснулся только школ, подчиненных муниципалитету. Частные школы принимают решение самостоятельно.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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