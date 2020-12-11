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Пополнение в одесском заповеднике: на остров Ермаков завезли оленей и ланей (фото) (видео)

Пополнение в одесском заповеднике: на остров Ермаков завезли оленей и ланей (фото) (видео)

В Дунайский биосферный заповедник завезли из Ровненской области четырех оленей и 12 ланей. Они будут жить на острове Ермаков.

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Об этом сообщает на своей странице в Facebook общественная организация Rewilding Ukraine.

«Их миссия – разнообразить природный выпас на острове и способствовать развитию экологического туризма в регионе», – говорится в сообщении.

Животных выпустили в рамках партнерства между Rewilding Ukraine и арендатором острова – ООО «Ермак».

Дунайский биосферный заповедник , лань

Дунайский биосферный заповедник, олень

«Природный выпас позволяет поддерживать разнообразие ландшафтов на острове. Благодаря жизнедеятельности крупных травоядных животных здесь есть и луга, и озера, и богатство видов растений. Мозаика ландшафтов привлекает большое разнообразие насекомых, птиц и млекопитающих, которые могут выбрать себе «дом» по вкусу. Различные виды травоядных по-разному пасутся, питаются различными видами растений. Поэтому чем более разнообразный выпас мы обеспечим, тем богаче станет жизнь на острове. Выпуск благородных оленей и ланей на этой территории позволит добавить еще один штрих в эту удивительную картину ревайлдинга», – прокомментировал исполнительный директор компании «Ермак» Михаил Нестеренко.

Напомним, в ноябре в Одесскую область доставили диких коней из Латвии.

Фото и видео: rewilding-danube-delta.com

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Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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