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Коронавирус у мэра Одессы: Труханов угодил в инфекционку

Коронавирус у мэра Одессы: Труханов угодил в инфекционку

Состояние мэра Одессы Геннадия Труханова, у которого на днях выявили коронавирус, ухудшилось, и его пришлось госпитализировать.

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По информации пресс-службы одесской мэрии, Труханова разместили в боксированной палате инфекционной больницы с двумя другими пациентами. В настоящее время медики оценивают его состояние как средней тяжести.

Как сообщил в Facebook сам мэр, «ситуация пол контролем».

«Ещё раз напоминаю о необходимости носить защитные маски, придерживаться социальной дистанции, соблюдать все карантинные меры. На сегодняшний день это главное оружие в борьбе с коронавирусом», – призывает одесситов городской голова.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что получил положительный тест на COVID-19 и в этой связи уходит на самоизоляцию.

Также «Одесская жизнь» сообщала, что коронавирусом заразился шоумен, а ныне депутат горсовета Олег Филимонов.

Фото: Facebook Геннадия Труханова

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Редакция ПРОФИЛЬ

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