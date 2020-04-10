Что произошло в Одессе 10 апреля: День освобождения Одессы и состояние обрушившегося дома

В этом году 10 апреля исполняется 76-лет со дня освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков. Несмотря на карантинный режим, жители города пришли к памятникам, чтобы почтить память солдат, участвовавших в освобождении города. Учитывая, что сейчас карантин, людей было много. На месте правоохранители напоминали о соблюдении мер безопасности.

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