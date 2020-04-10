Что произошло в Одессе 10 апреля: День освобождения Одессы и состояние обрушившегося дома

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- В Одесском регионе объявили о закрытии городского рынка. Базар хотят закрыть до конца карантина. Запрет на работу рынка собираются ввести с 13 апреля. Продолжение…
- В южной части парка им. Т.Г.Шевченко (со стороны Маразлиевской) расположилась настоящая сказочная поляна. Ее «заселили» деревянные скульптуры. Продолжение…
- На следующий день после обвала дома на Канатной, 5 корреспондент «Одесской жизни» побывала на месте происшествия. Продолжение…
- Учитель Ришельевского лицея Павел Виктор получил «Серебряную кнопку YouTube». Продолжение…
- В этом году 10 апреля исполняется 76-лет со дня освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков. Несмотря на карантинный режим, жители города пришли к памятникам, чтобы почтить память солдат, участвовавших в освобождении города. Продолжение…
- Уже почти месяц мы на карантине. Пятый день — на «усиленном» режиме. Продолжение…
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