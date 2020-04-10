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Новости Одессы и Одесской области

В Одесском регионе объявили о закрытии городского рынка

В Одесском регионе объявили о закрытии городского рынка

В Белгороде-Днестровском постановили закрыть местный рынок.

Об этом сообщает bessarabiaua.media.

Базар хотят закрыть до конца карантина. Запрет на работу рынка собираются ввести с 13 апреля.

На тот же период планируют приостановить деятельность опе­рато­ров КП «Ас­сорти» на пар­ковках у рын­ка.

На тротуарах и про­ез­жей час­ти до­рог вок­руг рынка в это время будут проводить дезинфекцию.

В частности, обработают ул. Измаильскую, ул. Первомайскую, ул. Николаевскую, ул. Московскую.

Предприниматели переживают, что решение закрыть торговые павильоны поставит под угрозу существование малого бизнеса.

Продавцы возмущаются, что им запрещено работать, хотя они торгуют на свежем воздухе, где меньше шансов подхватить инфекцию, чем в закрытых магазинах.

К тому же говорят, что им, скорее всего, придется платить аренду и во время простоя. Пока скидок или отсрочек в КП “Ассорти”, на чьем балансе они состоят, им не обещали.

Фото: Бессарабия ИНФОРМ

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