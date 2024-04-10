Новости Одессы и Одесской области

Что известно о единственном освободителе Одессы, который дожил до 80-й годовщины

Что известно о единственном освободителе Одессы, который дожил до 80-й годовщины

В Одессе осталось три ветерана Второй мировой войны, которые обороняли наш город. Из них только один участник освобождения города от захватчиков — это Евгений Семенович Ахлупин. В апреле 1944 года ему было всего 15 лет.

30 сентября Евгению Семеновичу исполнилось 94 года.

Войну он встретил двенадцатилетним, жил тогда в Великой Михайловке, куда семья перебралась из Одессы. А в свои почти четырнадцать уже участвовал в партизанском движении.

С 1943 года юноша работал в одесском подполье, был разведчиком в Партизанской патриотической группе.

Подробно о том, как Евгений Ахлупин приближал победу, его правду о войне и оккупации читайте здесь.

Как сообщили в мэрии, почетный ветеран Украины — Евгений Семенович Ахлупин ежемесячно получает муниципальное пособие в размере 3000 грн, а также адресную ежемесячную стипендию Одесского городского головы в размере 5000 грн.

Сегодня, 10 апреля 2024 года, Одесса снова отмечает годовщину освобождения города от фашистских захватчиков в условиях полномасштабной войны. С самого утра Одесса и область находится под прицелом вражеских ракет.

Поэтому официальные праздничные мероприятия не проводятся. Но по случаю памятной даты состоялись церемонии возложения цветов к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы и обелиску «Крылья Победы» на площади Десятого апреля.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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