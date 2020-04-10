Одесский памятник архитектуры на Канатной, 5: жизнь после обвала, немного истории и одно поразительное совпадение (фото)

На следующий день после обвала дома на Канатной, 5 корреспондент «Одесской жизни» побывала на месте происшествия.

День сегодняшний

Картина, конечно, жуткая. На сегодняшний день здание обнесено металлическим ограждением. Внутри — устрашающая тишина. Нависшие балки, разруха…

Захожу во двор дома. Обрушилась одна его часть — неэксплуатируемая, к счастью. Одесситы, живущие в другой, с горькой иронией рассказывают, что «было весело, теперь совсем весело». Суть: «газа нет, напряжение скачет так, что боимся остаться «без всего». Услышала также, что «та часть здания, которая обвалилась, давно осыпалась потихоньку».

Во дворе работает аварийная газовая служба, жильцы собрались на импровизированное собрание, пытаются узнать, «когда будет газ и чем закончатся эти скачки напряжения, да еще и на карантине, шоб он…».

Как уже сообщалось, причину обвала будут устанавливать. Версии по поводу его причины есть разные. Что будет дальше с историческим зданием, мы, конечно, пока не знаем.

На сегодняшний день здание обнесено металлическим ограждением. На сегодняшний день здание обнесено металлическим ограждением. На сегодняшний день здание обнесено металлическим ограждением. На сегодняшний день здание обнесено металлическим ограждением. На сегодняшний день здание обнесено металлическим ограждением. Во дворе работает аварийная газовая служба.

История здания

Что было в прошлом этого дома? Как сообщает архитектурный ресурс «Домофото», здание является памятником архитектуры и градостроительства местного значения № 287-Од под названием «Дом доходный биржевой артели» (годы постройки: кон. ХІХ в., арх. Добровольский К. М., Шведов А. И.) (Решение Одесского Облисполкома № 580 от 27.12.1991 г.; Приказ Министерства Культуры № 728/0/16-08 от 20.06.2008 г.).

Построено здание в 1893 году. Потом перестраивалось и даже надстраивалось (третий этаж появился позже). Известен как дом шестовской и новомиргородской биржевой артели. Стиль — эклектика.

Есть в дате его появления на свет и некоторые «белые пятна». Как сообщает ресурс, «староста таможенной артели Павел Крылов в 1893 году подал прошение на устройство балкона ко второму этажу и парадной двери к Канатной улице. Разрешение получено 20.05.1893 г.». При этом, «как видно из прошения, уже в 1893 существовал некий двухэтажный дом, маловероятно, что в 1897 году вместо него было построено здание на этаж больше, из чего можно сделать вывод, что в 1897 году здание было реконструировано либо сооружено ранее 1893 года».

Имеется и примечание: «шестовская биржевая артель основана в Москве в 1827 году. Данное здание, вероятно, использовалось в качестве товарного склада и гостиного двора для работников артели».

В 1938 г. здесь располагался Учетно-экономический техникум госбанка.

Почти мистика!

Ресурс также сообщает: «на здании у левого края по Канатной улице расположена табличка на которой написано «Строит.: инженеръ Н. М. Добровольскій и А. М. Шведов, «19..». К сожалению последние две цифры даты были уничтожены…».

Так вот, совершенно поразительное совпадение! Буквально за пару дней до обвала дома, 6 апреля 2020 года, одесский краевед, геолог, автор книг об Одессе Дмитрий Жданов сообщил на своей странице на Facebook: «В результате очередного уничтожения культурного наследия в Одессе под названием «реставрация» была уничтожена старинная закладная доска архитекторов с памятника архитектуры по адресу Канатная, 5. Данный факт является нарушением 298 статьи уголовного кодекса».

Краевед также призвал тогда чиновников «остановить преступление» и задался вопросом, «почему «реставрация» проходит без надзора инспекторов управления?..».

Вот и получается почти мистическая картина: обвалу здания положило начало уничтожение его закладной таблички… А краевед, между прочим, предупреждал!

Фото автора, фото таблички — Дмитрий Жданов, фото здания до обвала «Домофон» и «УСИ».

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