Старуха с метлой, богатыри и медведь: в одесском парке появилась сказочная поляна (фото)

В южной части парка им. Т.Г.Шевченко (со стороны Маразлиевской) расположилась настоящая сказочная поляна.
Ее «заселили» деревянные скульптуры. Тут вам и старуха с метлой (Баба Яга?), и богатыри, и медведь, и существа-фэнтези (лесовички), и огромный гриб.
Скульптуры прекрасно смотрятся, особенно сейчас, среди распустившихся цветов и свежей зелени.
Пока абсолютное большинство горожан может полюбоваться сказочной поляной только виртуально.
Все скульптуры выполнены одесским мастером Овнаном Манукяном.
Его деревянные скульптуры, кстати, украшают и сквер на 7-й станции Большого Фонтана, о чем мы рассказывали ранее.
Фото Вячеслава Тенякова
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