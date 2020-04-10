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Новости Одессы и Одесской области

Для тех, кто дома: праздничные картинки Одессы с “карантинного” Дня освобождения (фото)

Для тех, кто дома: праздничные картинки Одессы с “карантинного” Дня освобождения (фото)

В этом году 10 апреля исполняется 76-лет со дня освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков. Несмотря на карантинный режим, жители города пришли к памятникам, чтобы почтить память солдат, участвовавших в освобождении города. Учитывая, что сейчас карантин, людей было много. На месте правоохранители напоминали о соблюдении мер безопасности.

Возле памятника Неизвестному матросу побывал и наш корреспондент.

Утром на Аллею Славы к памятнику Неизвестному матросу пришел городской голова Геннадий Труханов. Он пришел в компании Агафангела, появившись в маске, деловом костюме с галстуком и, на вид, спортивной обуви.

Фото: пресс-служба мэрии

Фото: пресс-служба мэрии

Вместе со священнослужителем мэр почтил память погибших и возложил цветы к обелиску. Мероприятие было не массовым, как того требуют карантинные меры.

После этого к памятнику постепенно начали подтягиваться горожане.

Полицейские включили запись с громкоговорителя, напоминая посетителям мемориальной зоны об ответственности за нарушение санитарных и эпидемиологических норм, а также о необходимости наличия маски для посещения мест массового скопления. А скопления было не избежать. Люди приходили не только по одному и по двое, а и группами.

Тех, кто не расслышал или забыл надеть маску (а были и такие), ждал разговор с правоохранителями. Однако в этот раз, наверное, в честь праздника, штраф не выписывали, а только предупреждали.

После этого горожанин либо сам надевал маску, которую припрятал в кармане, либо, если маски у него не было, ее выдавали полицейские.

К монументу все несли и несли цветы, их собралось множество.

Монумент был весь усыпан цветами

Букетами были также усыпаны памятные таблички на Аллее Славы.

То ли действительно у нас так много неравнодушных, которым важно отдать дань памяти предкам, то ли праздник стал хорошим поводом прогуляться в парке на фоне карантина.

К слову, небольшое мероприятие состоялось и на площади 10 Апреля.

Но там было совсем немноголюдно. Даже не было оркестра и праздничной части.

Кстати, отметим, что в городе сейчас проживает пять участников Второй мировой войны, которые освобождали город:

  • Евгений Семенович Ахлупин,
  • Николай Ксенофонтович Безымянный,
  • Николай Терентьевич Гридасов,
  • Николай Иванович Московой,
  • Василий Тимофеевич Симонов.

Им от 91 до 98 лет.

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Артем Виноградов
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