Что происходило в Одессе 9 марта: ушедший в историю дом и диверсия пенсионерки

Во вторник, 9 марта 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких значимых событиях.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
От дома на улице Торговой, 20 в Одессе, частично обрушившегося в мае прошлого года, осталась только память: его демонтаж окончился.
На Соборной площади в Одессе «масштабно» разрыт газон. За ограждением ведутся работы. Газон «вспахан» ради будущей трансформаторной станции для дома Руссова.
В 2021 году в Одессе планируют собрать 10 новых трамваев собственного производства.
В Одессе пенсионерка подожгла дверь Главного управления Пенсионного фонда Украины.
В Одессе могут отказаться от посыпки дорог смесью песка и соли во время снегопадов и гололеда.
Фото Марии Котовой