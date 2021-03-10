Что происходило в Одессе 9 марта: ушедший в историю дом и диверсия пенсионерки

Во вторник, 9 марта 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких значимых событиях.

От дома на улице Торговой, 20 в Одессе, частично обрушившегося в мае прошлого года, осталась только память: его демонтаж окончился.

На Соборной площади в Одессе «масштабно» разрыт газон. За ограждением ведутся работы. Газон «вспахан» ради будущей трансформаторной станции для дома Руссова.

В 2021 году в Одессе планируют собрать 10 новых трамваев собственного производства.

В Одессе пенсионерка подожгла дверь Главного управления Пенсионного фонда Украины.

В Одессе могут отказаться от посыпки дорог смесью песка и соли во время снегопадов и гололеда.

Фото Марии Котовой