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На одесской Соборной площади строят подстанцию для дома Руссова (фото)

На одесской Соборной площади строят подстанцию для дома Руссова (фото)

На Соборной площади в Одессе, неподалеку от конечной остановки 175-й и 185-й маршруток «масштабно» разрыт газон. Появилось там и металлическое ограждение, раскопана земля.
Большой участок сейчас полностью перерыт. За ограждением ведутся работы. Газон «вспахан» ради будущей трансформаторной станции для дома Руссова.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

О необходимости обновления инженерных сетей для дома Руссова речь шла еще в апреле прошлого года. Тогда же Управление капстроительства сообщило о намерении соорудить рядом с домом Руссова трансформаторную подстанцию.

Подстанция на Соборной площади

стройка подстанции, ограждение

Работами занимается компания «Коммуникации и инженерные сети», выигравшая тендер в 2020 году. Как следует из паспорта объекта, их планируют окончить к концу лета текущего года.

стройка подстанции, паспорт объекта

стройка подстанции, траншея

Соборная площадь, стройка подстанции

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что директору компании, которая реставрировала дома Руссова, сообщили о подозрении в нанесении ущерба государству в 5 миллионов гривен.

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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