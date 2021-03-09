На одесской Соборной площади строят подстанцию для дома Руссова (фото)

Адрес есть, а дома нет: в Одессе демонтировали обрушившееся здание на Торговой (фото) От дома на улице Торговой, 20 в Одессе, частично обрушившегося в мае прошлого года, осталась только память и «следы»: по сути, его демонтаж окончился. С угла улиц Торговой и Княжеской за высоким ограждением просматриваются только «задники» домов на улице Пастера. ПОДРОБНЕЕ

Одесский дом с иллюминаторами: любуемся и печалимся (фото) Величественный дом с огромным эркером и круглыми окнами по бокам от арки зовется одесситами «домом с иллюминаторами». Его адрес – Лютеранский переулок, 3. Какая красота! И в каком же она сегодня печальном состоянии! ПОДРОБНЕЕ