Одесская пенсионерка подожгла дверь Пенсионного фонда

В Одессе пенсионерка подожгла дверь Главного управления Пенсионного фонда Украины.
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Инцидент произошел утром 8 марта на улице Ришельевской, сообщает «Думская».
Женщина объяснила полиции свой поступок тем, что недовольна мизерным размером пенсии. Будут ли ее привлекать к уголовной ответственности, пока неизвестно.
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Фото иллюстративное