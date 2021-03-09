Одесская пенсионерка подожгла дверь Пенсионного фонда

В редакцию обратился Виктор Бабич из Одесской области. О своей проблеме он написал письмо в Пенсионный фонд Украины и его копию прислал и нам. Если вкратце, то речь идет о том, что пенсионер устроился на работу, в результате чего его пенсия уменьшилась. В то же время Пенсионный фонд за определенный период переплатил деньги, которые теперь удерживают.

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