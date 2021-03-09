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В Одессе планируют отказаться от песка и соли во время гололеда

В Одессе планируют отказаться от песка и соли во время гололеда

В Одессе могут отказаться от посыпки дорог смесью песка и соли во время снегопадов и гололеда. 

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Об этом сообщил вице-мэр Одессы Дмитрий Жеман.

Вместо этого могут применить химические реагенты.

«На следующую зиму мы готовимся применять новые технологии. Это будут новые ингредиенты, которые сейчас мы думаем, как можно использовать. Нам нужно подготовить технику, некоторую — переоборудовать, а также провести расчёты чтобы понять, приведет это к удорожанию таких работ или нет», — заявил Жеман.

Изменения связаны с тем, что песок и соль загрязняют городские улицы. В этом году устранение этих последствий зимы, по словам Жемана, нужно еще около двух недель.

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