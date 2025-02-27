Згідно з оприлюдненим списком, зокрема, в Телеграм-каналі організації 26 лютого, до першої п’ятірки увійшли одеські пам’ятники – Олександру Пушкіну на Приморському бульварі, графу Воронцову на Соборній площі та колона Олександра ІІ в парку Шевченка.

Крім цього, у планах – демонтувати пам’ятники Івану Черняховському і Льву Толстому, а також бюст маршала Малиновського.

«Частина з них буде демонтована вже в березні/квітні цього року. Процес не зупиняється», – заявляють активісти.

Раніше «Одеське життя» поцікавилося у одеситів, чи потрібен місту пам’ятник Лесі Українці в Одесі і де він має бути встановлений.

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