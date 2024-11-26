В Одессе снова «украсили» многозначительной надписью памятник маршалу Малиновскому – фотофакт

Бюст-памятник советскому маршалу Родиону Малиновскому на улице Преображенской в центре Одессы снова пострадал от рук неизвестных: на этот раз на памятнике появилась надпись «Геть ка…па».
Как выглядел бюст Малиновскому сегодня, запечатлела корреспондент «Одесской жизни».
Напомним, что это далеко не первое подобное «покушение» на этот памятник. Так, в начале февраля одесский художник Ярослав Войцеховский «промаркировал» бюст Малиновскому свастикой рашистов – буквой Z. Свой поступок он объяснил желанием привлечь внимание властей к процессу декоммунизации, поскольку памятнику «представителю кровавого красного режима» в Одессе не место.
А в марте этого года на бюсте Малиновского появилась более «говорящая наддпись».
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