Число жертв ночного теракта россиян в Одессе неуклонно растет (видео)

По последним официальным данным, число жертв террористической атаки россиян в Одессе в ночь на 2 марта 2024 года возросло до четырех: из-под завалов разрушенного ударным дроном жилого дома спасатели извлекли еще одно тело.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
«Число жертв террористической атаки россиян возросло до четырех.
Еще одно тело деблокировано из-под завалов»,
– написал он в соцсетях.
Также, по словам главы ОВА, установлены данные трех других погибших – это женщина 1952-го, мужчина 1988-го и ребенок 2021 года рождения.
Поисковая операция продолжается.
В Одессе и области воскресенье 3 марта объявлено Днем траура
Олег Кипер также сообщает, что, в связи с человеческими потерями из-за российской дроновой атаки, завтрашний день, воскресенье, 3 марта, объявлен Днем траура.
«Выражаю свои искренние соболезнования тем, кто потерял близких…»,
– добавил Кипер.
Как сообщала «Одесская жизнь», в ночь на субботу, 2 марта, российские террористы направили на Одессу группу ударных дронов типа «шахед». Всего нашим силам противовоздушной обороны удалось сбить 7 «шахедов», но один из них попал в жилой девятиэтажный дом, полностью разрушив один из подъездов.
Сейчас на месте прилета работают спасатели. В настоящее время под завалами еще могут оставаться 11 человек.