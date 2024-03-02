Новости Одессы и Одесской области

Число жертв ночного теракта россиян в Одессе неуклонно растет (видео)

Число жертв ночного теракта россиян в Одессе неуклонно растет (видео)

По последним официальным данным, число жертв террористической атаки россиян в Одессе в ночь на 2 марта 2024 года возросло до четырех: из-под завалов разрушенного ударным дроном жилого дома спасатели извлекли еще одно тело.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

«Число жертв террористической атаки россиян возросло до четырех.
Еще одно тело деблокировано из-под завалов»,

– написал он в соцсетях.

Также, по словам главы ОВА, установлены данные трех других погибших – это женщина 1952-го, мужчина 1988-го и ребенок 2021 года рождения.

Поисковая операция продолжается.

В Одессе и области воскресенье 3 марта объявлено Днем траура

Олег Кипер также сообщает, что, в связи с человеческими потерями из-за российской дроновой атаки, завтрашний день, воскресенье, 3 марта, объявлен Днем траура.

«Выражаю свои искренние соболезнования тем, кто потерял близких…»,

– добавил Кипер.

Как сообщала «Одесская жизнь», в ночь на субботу, 2 марта, российские террористы направили на Одессу группу ударных дронов типа «шахед». Всего нашим силам противовоздушной обороны удалось сбить 7 «шахедов», но один из них попал в жилой девятиэтажный дом, полностью разрушив один из подъездов.

Сейчас на месте прилета работают спасатели. В настоящее время под завалами еще могут оставаться 11 человек.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
[mistape]
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua