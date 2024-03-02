Число жертв ночного теракта россиян в Одессе неуклонно растет (видео)

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

«Число жертв террористической атаки россиян возросло до четырех.

Еще одно тело деблокировано из-под завалов»,

– написал он в соцсетях.

Также, по словам главы ОВА, установлены данные трех других погибших – это женщина 1952-го, мужчина 1988-го и ребенок 2021 года рождения.

Поисковая операция продолжается.

В Одессе и области воскресенье 3 марта объявлено Днем траура

Олег Кипер также сообщает, что, в связи с человеческими потерями из-за российской дроновой атаки, завтрашний день, воскресенье, 3 марта, объявлен Днем траура.

«Выражаю свои искренние соболезнования тем, кто потерял близких…»,

– добавил Кипер.

Как сообщала «Одесская жизнь», в ночь на субботу, 2 марта, российские террористы направили на Одессу группу ударных дронов типа «шахед». Всего нашим силам противовоздушной обороны удалось сбить 7 «шахедов», но один из них попал в жилой девятиэтажный дом, полностью разрушив один из подъездов.

Сейчас на месте прилета работают спасатели. В настоящее время под завалами еще могут оставаться 11 человек.