Число жертв нічного теракту росіян в Одесі невпинно зростає (відео)

Про це повідомив голова Одеської ОВ Олег Кіпер.

«Кількість жертв терористичної атаки росіян зросла до чотирьох.

Ще одне тіло деблоковане з-під завалів»,

– написав він у соцмережах.

Також, за словами голови ОВА, встановлено дані трьох інших загиблих – це жінка 1952-го, чоловік 1988-го та дитина 2021 року народження.

Пошукова операція продовжується.

В Одесі та області неділю 3 березня оголошено Днем жалоби

Олег Кіпер також повідомляє, що у зв’язку з людськими втратами через російську дронову атаку завтрашній день, неділя, 3 березня, оголошена Днем жалоби.

«Висловлюю свої щирі співчуття тим, хто втратив близьких…»,

– додав Кіпер.

Як повідомляло «Одеське життя», в ніч на суботу, 2 березня, російські терористи направили на Одесу групу ударних дронів типу «шахед». Загалом нашим силам протиповітряної оборони вдалося збити 7 «шахедів», але один з них влучив у житловий дев’ятиповерховий будинок, зруйнувавши один із під’їздів.

Зараз на місці прильоту працюють рятувальники. Наразі під завалами ще можуть залишатися ще 11 людей.