Число жертв нічного теракту росіян в Одесі невпинно зростає (відео)

За останніми офіційними даними, кількість жертв терористичної атаки росіян в Одесі в ніч на 2 березня 2024 року зросла до чотирьох: з-під завалів зруйнованого ударним дроном житлового будинку рятувальники витягли ще одне тіло.
Про це повідомив голова Одеської ОВ Олег Кіпер.
«Кількість жертв терористичної атаки росіян зросла до чотирьох.
Ще одне тіло деблоковане з-під завалів»,
– написав він у соцмережах.
Також, за словами голови ОВА, встановлено дані трьох інших загиблих – це жінка 1952-го, чоловік 1988-го та дитина 2021 року народження.
Пошукова операція продовжується.
В Одесі та області неділю 3 березня оголошено Днем жалоби
Олег Кіпер також повідомляє, що у зв’язку з людськими втратами через російську дронову атаку завтрашній день, неділя, 3 березня, оголошена Днем жалоби.
«Висловлюю свої щирі співчуття тим, хто втратив близьких…»,
– додав Кіпер.
Як повідомляло «Одеське життя», в ніч на суботу, 2 березня, російські терористи направили на Одесу групу ударних дронів типу «шахед». Загалом нашим силам протиповітряної оборони вдалося збити 7 «шахедів», але один з них влучив у житловий дев’ятиповерховий будинок, зруйнувавши один із під’їздів.
Зараз на місці прильоту працюють рятувальники. Наразі під завалами ще можуть залишатися ще 11 людей.