Громкие взрывы и стрельба в Одессе: 2 марта город атаковали дроны

Воздушную тревогу объявили в 0:36. Атака продолжалась около часа. Несколько волн “шахедов” небольшими группами заходили с моря, как на саму Одессу, так и на населенные пункты Одесского района, как правило приморские, с северной стороны: Фонтанку, Южное.

По сообщениям местных телеграм-каналов в Одессе прозвучало несколько сильных взрывов, были видны яркие вспышки. Как правило, это означает или прилет дрона или падение его обломков с серьезными последствиями.

Есть неподтвержденная информация о том, что пострадала одна из городских многоэтажек, есть пострадавшие жильцы.

Подробности пока неизвестны, как нет еще и официальной информации.

Отбой тревоги дали в 1:44.

ОБНОВЛЕНО

В 1:50, уже после отбоя, прозвучало еще несколько громких взрывов. Предположительно — силы ПВО отработали по разведывательному российскому дрону, который появился в одесском небе после налета ударных беспилотников.

ОБНОВЛЕНО Беспилотник сбит

ОБНОВЛЕНО в 2:15

В Одессе из-за российской атаки ударными дронами ранены мирные жители и поврежденные жилые многоэтажные дома, — сообщают в Одесской ОВА.

Сейчас известно о семи пострадавших, среди которых трехлетний ребенок. Малыш получил ссадины ножки, сейчас под наблюдением врачей. Шесть взрослых, предварительно, в состоянии средней тяжести.

На месте продолжают работу специалисты. Разбираются завалы, под ними могут находиться люди.

Информация уточняется.

ОБНОВЛЕНО в 2:40

Сообщили о первом погибшем. Разбор завалов продолжается. Одна из девятиэтажек пострадала очень сильно — по краю здания снесены части квартир от 9-го до 5-го этажа.

ПРОДОЛЖЕНИЕ: Разрушен целый подъезд. Фото и видео с места. Состояние пострадавших.

«Одесская Жизнь» продолжает следить за ситуацией, чтобы информировать своих читателей.