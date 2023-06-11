Черное море становится все менее соленым: результаты исследований за 10 июня

Госэкоинспекция Юго-западного округа информирует о состоянии воды в акватории Черного моря по результатам лабораторных исследований проб, отобранных в субботу, 10 июня 2023 года. И результаты исследований неутешительны: количество железа превышает норму, а вот соленость воды резко снизилась.
Напомним, после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС ученые будут постоянно проверять соленость морской воды, поскольку опасаются, что техногенная катастрофа нанесет непоправимый ущерб экомистеме Черного моря.
10 июня специалисты Госэкоинспекции отобрали пробы морской воды в Одессе в Новой Дофиновке (причал 243), на пляже Ланжерон и на 16-й станции Большоно фонтана.
По результатам лабораторных исследований выявлено превышение:
Новая Дофиновка (243 причал):
- взвешенные вещества – в 1,6 раза;
- железо общее – в 9 раз;
- соленость ниже нормы в 2,7 раза.
Ланжерон:
- железо общее – в 5,2 раза;
- соленость ниже нормы в 2,9 раза.
16-я станция Большого фонтана:
- взвешенные вещества – в 1,1 раза;
- железо общее – в 3,4 раза;
- соленость ниже нормы в 2,9 раза.
Ранее «Одесская жизнь» узнавала, грозит ли Черному морю экологическая катастрофа.
Читайте также:
- Холодильник, диван, уличный туалет: что еще принесло течение в Одессу (фото, видео);
- Купаться на одесских пляжах опасно: в чем причины?
- Разминирование акватории Черного моря: стало известно, когда это произойдет.