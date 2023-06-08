Экологи предостерегли, что на пляжах Черного моря купаться может быть небезопасно: в чем причина?

Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа производит постоянный лабораторный мониторинг состояния морской воды. В настоящее время отсутствуют отклонения от установленных предельно допустимых норм.

Экологи предостерегают, что из-за затопления прибрежных участков велика вероятность попадания сельскохозяйственных химикатов, пестицидов, вредной органики, нефтепродуктов в акваторию Черного моря.

Напомним, мы писали, что в Одессе будут проверять состояние морской воды после подрыва Каховской ГЭС.

Но ситуация может изменяться, поэтому экологи призывают в ближайшие дни воздерживаться от купания в подтопленных береговых зонах и Черном море на пляжах.

Это не первая предостережние, ведь недавно известный украинский врач Комаровский также заявил, что Одессе грозит вспышка кишечных инфекций.