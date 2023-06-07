В Одессе будут проверять состояние морской воды после подрыва Каховской ГЭС

Специалисты будут работать в разных точках. Подрыв Каховской ГЭС значительно повлияет на морскую экосистему из-за повышения температуры летом, — рассказала директор Института морской биологии Галина Минчева, сообщают “Суспільні новини”.

По словам Минчевой, сейчас мы наблюдаем гидрологические процедуры. Биологические начнутся позже.

Также она утверждает, что самая большая угроза для экосистемы Черного моря заключается в выходе большого количества не только пресной воды с органическим веществом, но еще и загрязнением, которое могло быть в остатках. Если произойдет резкое повышение температуры, сочетание морской воды вместе с пресной, которая будет иметь концентрацию органических и загрязняющих веществ. Это может повлечь за собой цветение воды и ее эвтрофирование (процесс, вызывающий деградацию рек, водохранилищ, озерных систем и ухудшение качества воды, — прим. ред.) в прибрежных зонах.

Воду для проверки будут брать из Днепровско-Бугского лимана, охватят Фонтанку и одесское побережье. Эта часть побережья от Фонтанки находится под влиянием Днепровско-Бугского бассейна. Позже гидрологи будут смотреть, какой сток под влиянием ветра дойдет до Одессы и где он осядет.

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