Холодильник, диван, уличный туалет: что еще принесло течение в Одессу (фото, видео)

На одесское побережье течение из Днепровского бассейна продолжает нести мусор, обломки домов, мебель и большие острова растительности.
Морское течение продолжает нести в Одессу мусор из-под Херсона. Побережье Фонтанки и Чабанки плотно покрыто камышовыми островами.
Также течение принесло к побережью холодильник, диван, оконные рамы.
На пляж «Дельфин» прибило остатки разрушенного дома.
Если вчера течение принесло мусор из-под Херсона на пляжи Фонтанки и Чабанки, то сегодня обломки крыши одесситы заметили на 10-й станции Большого Фонтана.
А на пляж Черноморска вынесло обломки уличного туалета.
Вчера течением на берег Одесской области вынесло противодесантную мину, которую контролируемо уничтожили, сообщили в ОК «Юг».
Напомним, что в Одесской ОВА предостерегают: находиться на пляжах сейчас небезопасно.
Также мы писали, что в результате загрязнения Черного моря существует большая вероятность вспышки кишечных инфекций.
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