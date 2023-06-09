Новости Одессы и Одесской области

Холодильник, диван, уличный туалет: что еще принесло течение в Одессу (фото, видео)

Холодильник, диван, уличный туалет: что еще принесло течение в Одессу (фото, видео)

На одесское побережье течение из Днепровского бассейна продолжает нести мусор, обломки домов, мебель и большие острова растительности.

Морское течение продолжает нести в Одессу мусор из-под Херсона. Побережье Фонтанки и Чабанки плотно покрыто камышовыми островами.

Также течение принесло к побережью холодильник, диван, оконные рамы.

дом в море

На пляж «Дельфин» прибило остатки разрушенного дома.

Если вчера течение принесло мусор из-под Херсона на пляжи Фонтанки и Чабанки, то сегодня обломки крыши одесситы заметили на 10-й станции Большого Фонтана.

А на пляж Черноморска вынесло обломки уличного туалета.

мина

Вчера течением на берег Одесской области вынесло противодесантную мину, которую контролируемо уничтожили, сообщили в ОК «Юг».

Напомним, что в Одесской ОВА предостерегают: находиться на пляжах сейчас небезопасно.

Также мы писали, что в результате загрязнения Черного моря существует большая вероятность вспышки кишечных инфекций.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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