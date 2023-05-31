Новости Одессы и Одесской области

Разминирование акватории Черного моря: стало известно, когда это произойдет

Разминирование акватории Черного моря: стало известно, когда это произойдет

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), почти 13,5 тыс. кв. км акваторий морей и внутренних вод страны нуждаются в разминировании. С этой общей площади, 7,3 кв. км находятся на уже деоккупированных территориях. Это стало известно на брифинге в «Military Media Center».

Об этом сообщил на брифинге в «Military Media Center» начальник отдела организации работы по гуманитарному разминированию ГСЧС полковник Сергей Рева.

сергей рева

По словам полковника Ревы, разминированию подлежат акватории рек, водоемов, водохранилищ, а также просторы Черного и Азовского морей и других водных территорий. На сегодня водолазы-саперы ГСЧС провели обследование более 3,2 тысячи гектар водных объектов и изъяли около 1,4 тысячи взрывоопасных предметов, находившихся в опасности.

В составе ГСЧС уже функционируют 22 подразделения, занимающиеся разминированием, а для повышения эффективности их работы используется передовое оборудование, включая надводные и подводные дроны Sonobot и Chaisin.

Фото: АрмияINFORM

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить