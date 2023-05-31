Разминирование акватории Черного моря: стало известно, когда это произойдет

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), почти 13,5 тыс. кв. км акваторий морей и внутренних вод страны нуждаются в разминировании. С этой общей площади, 7,3 кв. км находятся на уже деоккупированных территориях. Это стало известно на брифинге в «Military Media Center».

Об этом сообщил на брифинге в «Military Media Center» начальник отдела организации работы по гуманитарному разминированию ГСЧС полковник Сергей Рева.

По словам полковника Ревы, разминированию подлежат акватории рек, водоемов, водохранилищ, а также просторы Черного и Азовского морей и других водных территорий. На сегодня водолазы-саперы ГСЧС провели обследование более 3,2 тысячи гектар водных объектов и изъяли около 1,4 тысячи взрывоопасных предметов, находившихся в опасности.

В составе ГСЧС уже функционируют 22 подразделения, занимающиеся разминированием, а для повышения эффективности их работы используется передовое оборудование, включая надводные и подводные дроны Sonobot и Chaisin.

Фото: АрмияINFORM