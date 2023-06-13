Новости Одессы и Одесской области

Черное море неизбежно погибнет?

Черное море неизбежно погибнет?

Неутешительный прогноз озвучил один из самых известных турецких геологов доктор Осман Бекташ: по его мнению, глобальное потепление приведет к вымиранию многих видов в Черном море.

Ученый напоминает, что структура Черного моря уникальна – оно состоит из трех слоев: нижний слой, содержащий ядовитые газы, промежуточный слой, действующий как кондиционер с температурой около восьми градусов Цельсия, и верхний слой, изобилующий кислородом и морской жизнью. При этом из-за глобального потепления средний слой начал утончаться, и в будущем ядовитые газы из нижнего слоя смешаются с верхним слоем, что приведет к гибели всего живого. Причем ученый уверен, что этот процесс необратим.

Отметим, что по последним данным ученых из Эксетерского университета, к концу столетия температура поверхности Земли поднимется на 2,7°С, из-за чего 20% населения планеты грозит смертельная опасность.

По прогнозам, наиболее пострадают от жары Индия, Нигерия, Индонезия, Филиппины и Пакистан.

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Источник: nv.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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