Чорне море неминуче загине?

Невтішний прогноз озвучив один із найвідоміших турецьких геологів доктор Осман Бекташ: на його думку, глобальне потепління призведе до вимирання багатьох видів у Чорному морі.

Вчений нагадує, що структура Чорного моря унікальна – воно складається з трьох шарів: нижній шар, що містить отруйні гази, проміжний шар, що діє як кондиціонер з температурою близько восьми градусів Цельсія, і верхній шар, що рясніє киснем і морським життям. При цьому через глобальне потепління середній шар почав потоншати, і в майбутньому отруйні гази з нижнього шару змішаються з верхнім шаром, що призведе до загибелі всього живого. Причому вчений упевнений, що цей процес необоротний.

Зазначимо, що, за останніми даними вчених з Ексетерського університету, до кінця століття температура поверхні Землі підніметься на 2,7°С, через що 20% населення планети загрожує смертельною небезпекою.

За прогнозами, найбільше постраждають від спеки Індія, Нігерія, Індонезія, Філіппіни та Пакистан.

Читайте також:

Джерело: nv.ua