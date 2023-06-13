Новини Одеси та Одеської області

Чорне море неминуче загине?

Чорне море неминуче загине?

Невтішний прогноз озвучив один із найвідоміших турецьких геологів доктор Осман Бекташ: на його думку, глобальне потепління призведе до вимирання багатьох видів у Чорному морі.

Вчений нагадує, що структура Чорного моря унікальна – воно складається з трьох шарів: нижній шар, що містить отруйні гази, проміжний шар, що діє як кондиціонер з температурою близько восьми градусів Цельсія, і верхній шар, що рясніє киснем і морським життям. При цьому через глобальне потепління середній шар почав потоншати, і в майбутньому отруйні гази з нижнього шару змішаються з верхнім шаром, що призведе до загибелі всього живого. Причому вчений упевнений, що цей процес необоротний.

Зазначимо, що, за останніми даними вчених з Ексетерського університету, до кінця століття температура поверхні Землі підніметься на 2,7°С, через що 20% населення планети загрожує смертельною небезпекою.

За прогнозами, найбільше постраждають від спеки Індія, Нігерія, Індонезія, Філіппіни та Пакистан.

Читайте також:

Джерело: nv.ua

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати