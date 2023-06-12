Как шторм расчищает одесское побережье (фото)

Шторм на море, поднимающий высокие волны, частично расчистил побережье. Большая часть плавучих остатков растений осела на дне. А юго-западное направление ветра способствовало «замыканию» плавучей органики и мусора в Одесском заливе.
Об этом написал на своей странице в Facebook одесский экоактивист Владислав Балинский.
Он пишет, что море будто на всех обиделось и решило забрать с берега и частично перемолоть всю органику и мусор, что ему и удалось. Также на поверхности стало гораздо меньше бутылок.
По словам Балинского, мощный ветер нагнал воды с моря по направлению к побережью и немного поднял соленость моря у берега. А резкое понижение температуры снижает вероятность интенсивного цветения фитопланктона и цианобактерий.
“Бедные лягушки и тритоны чувствуют себя очень плохо. Думаю, что в ближайшее время в заливе погибнут все амфибии и большая часть пресноводной рыбы», – пишет экоактивист.
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