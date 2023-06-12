Новости Одессы и Одесской области

Как шторм расчищает одесское побережье (фото)

Как шторм расчищает одесское побережье (фото)

Шторм на море, поднимающий высокие волны, частично расчистил побережье. Большая часть плавучих остатков растений осела на дне. А юго-западное направление ветра способствовало «замыканию» плавучей органики и мусора в Одесском заливе.

Об этом написал на своей странице в Facebook одесский экоактивист Владислав Балинский.

Он пишет, что море будто на всех обиделось и решило забрать с берега и частично перемолоть всю органику и мусор, что ему и удалось. Также на поверхности стало гораздо меньше бутылок.

По словам Балинского, мощный ветер нагнал воды с моря по направлению к побережью и немного поднял соленость моря у берега. А резкое понижение температуры снижает вероятность интенсивного цветения фитопланктона и цианобактерий.

“Бедные лягушки и тритоны чувствуют себя очень плохо. Думаю, что в ближайшее время в заливе погибнут все амфибии и большая часть пресноводной рыбы», – пишет экоактивист.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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