Как шторм расчищает одесское побережье (фото)

Шторм на море, поднимающий высокие волны, частично расчистил побережье. Большая часть плавучих остатков растений осела на дне. А юго-западное направление ветра способствовало «замыканию» плавучей органики и мусора в Одесском заливе.

Об этом написал на своей странице в Facebook одесский экоактивист Владислав Балинский.

Он пишет, что море будто на всех обиделось и решило забрать с берега и частично перемолоть всю органику и мусор, что ему и удалось. Также на поверхности стало гораздо меньше бутылок.

По словам Балинского, мощный ветер нагнал воды с моря по направлению к побережью и немного поднял соленость моря у берега. А резкое понижение температуры снижает вероятность интенсивного цветения фитопланктона и цианобактерий.

“Бедные лягушки и тритоны чувствуют себя очень плохо. Думаю, что в ближайшее время в заливе погибнут все амфибии и большая часть пресноводной рыбы», – пишет экоактивист.

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