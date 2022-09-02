Экология Черного моря: что изменилось за время войны?

Ежегодно Одесса, жемчужина у моря, превращалась в многолюдный курорт. Тогда для любителей морских купаний актуальными казались проблемы нашествия медуз и чистоты пляжей. И никто даже подумать не мог, что главной угрозой для купальщиков станут мины, а исследователи будут мониторить нефтяные пятна в местах военных действий. Как война отразилась на экологии Черного моря, рассказали «Одесской жизни» ученые-гидробиологи.

Война и море: последствия проявятся спустя годы

Сегодня отдых на пляжах под запретом. Потому и вода в море чистейшая. Но что на самом деле происходит с экологической системой Одесского залива, ученые пока судить не берутся.

– На любое вмешательство человека в экосистему она реагирует постепенно. Поэтому реальные последствия влияния войны на экологию Черного моря проявятся, видимо, только через несколько лет, – полагает ведущий научный сотрудник Института морской биологии Национальной академии наук Украины, доктор биологических наук Юрий Квач. – А поэтому мы должны постоянно отслеживать ситуацию.

Правда, сейчас, к сожалению, собирать пробы морской воды ученые не могут: по понятным причинам военные закрыли море и для них. Поэтому исследования, которые проводят гидробиологи, основываются лишь на данных дистанционного зондирования – спутниковой съемки. Именно таким образом они наблюдают и фиксируют пятна разлитых нефтепродуктов с затопленных и обстрелянных кораблей, от сброшенного в море горючего с военных судов и самолетов, отработанного ракетного топлива.

«Топливо» для бактерий

– Понятно, что ничего хорошего для черноморской экосистемы выброс нефтепродуктов не несет. Масляная пленка на поверхности моря нарушает обмен кислорода между водой и воздухом, способствует неестественному накоплению газов в толще воды. За счет этого начнутся вспышки размножения бактерий, которые ранее были малочисленными. А изменения в сообществах микроорганизмов станут причиной изменений морского бентоса – сообщества организмов, обитающих на дне. Кому-то будет не хватать кислорода, и он будет умирать. Кому-то будет очень много метана, и он будет активно развиваться, – рассказывает ученый. – Усиленно размножаться станут бактерии, которые питаются нефтяной пленкой. А так как она содержит тяжелые металлы – станут накапливать их в себе. Затем по пищевой цепочке передадут их рыбе, которой питаются дельфины и птицы или может съесть человек.

Массовая гибель дельфинов: военный год бьет антирекорды

С начала войны на Черноморском побережье Украины, Турции, Болгарии, Румынии были найдены сотни мертвых дельфинов. В этом году смертность этих морских животных ставит антирекорды, утверждают ученые. А вот воспроизводство у дельфинов – процесс долгий. Ведь они дают потомство раз в год-два, и рождается только один дельфиненок.

По словам ученых, участились случаи, когда дельфинов находят на берегу еще живыми. То есть они сами выбрасываются на берег. И началось это еще в марте.

– На данном этапе уверенно говорить о причинах гибели дельфинов нельзя, – считает ведущий научный сотрудник Института зоологии имени Шмальгаузена, доктор биологических наук Павел Гольдин. – Ученые рассматривают несколько вероятных причин. Одна из них – инфекционные заболевания. Среди них есть те, которые вызывают микроорганизмы, попадающие в море в результате разрушения сельскохозяйственных объектов, например, животноводческих комплексов. Может быть причиной гибели и острая интоксикация, вызванная химическими соединениями от попавших в море боеприпасов.

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Могут гибнуть дельфины и вследствие акустической травмы. В этом случае, считают ученые, – это, скорее всего, результат действий российских военных кораблей и подводных лодок.

– Их радары работают на тех же самых частотах, на которых дельфины слушают свои ультразвуковые эхолокационные сигналы, – рассказал гидробиолог. – Из-за этого у животных возможны кровоизлияния, похожие на человеческий инсульт. И это может стать причиной их смерти.

Но, разумеется, массовая гибель дельфинов не исключает и совмещение сразу нескольких факторов. Если, к примеру, одновременно свирепствует какая-либо инфекция, возникают интоксикации и акустические травмы.

– Для того чтобы понять, что происходит на самом деле, нужно провести вскрытие мертвых животных, брать образцы материалов и делать анализы. Но говорить о чем-то пока рано, – отмечает Гольдин. – Зоологи не располагают условной экспресс-лабораторией, которая, как человеческая лаборатория, сделает вам ПЦР-тест на COVID за шесть часов. Наши анализы за это время не делаются. У нас нет таких ресурсов, как у медицины – чтобы все получалось и достоверно, и быстро. Так что, пожалуйста, подождите.

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Для изучения ситуации необходим ее постоянный мониторинг, подчеркивает ученый. Поэтому, если вы видите на берегу живого или мертвого дельфина, пишите в мессенджеры или звоните по телефону (067) 390-01-18 (WhatsApp)

Везучие рапаны

Опрос людей, все-таки посещающих пляжи, – еще один из методов мониторинга морской экосистемы. Правда, конечно, достаточно приблизительный.

И, судя по рассказам отчаянных пляжников, отмечает Юрий Квач, возможное изменение, ожидающее Одесский залив, – это вспышка инвазивных видов. Так называются животные, переселившиеся в Черное море из других регионов. Самый известный у нас из «пришельцев» – рапан, ставший угрозой для «родных» черноморских мидий. Как известно – санитаров моря. Правда, последние годы численность этого хищного моллюска очень хорошо регулировалась за счет ныряльщиков, собиравших его на продажу. Сейчас, когда промысла нет, он начал активно размножаться.

– По словам очевидцев, появилась масса рапанов, – делится Юрий. – Они ползают у берега и жрут все, что попадется. А насколько это вредоносно для экосистемы, мы увидим через несколько лет.

«Москва» в филлофорном поле

Сегодня международное научное сообщество начало процесс оценки ущерба окружающей среде, нанесенного войной. Военные действия в разгаре, и каждый день приносит новую информацию.

Главным критерием ущерба ученые предлагают считать возможность уничтожения природного комплекса, единственного в своем роде.

– К примеру, если, не дай Бог, российский флот завтра уничтожит какой-то уникальный участок в заказнике, природном или биосферном заповеднике, – поясняет Павел Гольдин. – В Украине такие участки есть и на морском дне – в частности, в северо-западной части Черного моря. Там, где ведутся интенсивные боевые действия.

Именно здесь затонул вражеский крейсер «Москва». Как раз в районе ботанического заказника общегосударственного значения «Филлофорное поле Зернова», созданного для охраны крупной колонии водорослей.

Так пойдем ли на море?

Одесситы надеются следующим летом все же открыть курортный сезон. Конечно, когда пляжи разминируют и очистят море от мин.

– Я не думаю, что возникнут особые проблемы с купанием из-за загрязненности воды, – считает Юрий Квач. – Опасные вещества будут по чуть-чуть растаскиваться рыбами, крабами по акватории, тонким слоем «размазываться» по всему побережью. И не только Одесскому – мигрирующие рыбные стада перенесут все то, что потребили, в Болгарию, Румынию, Турцию. Где-то птицы будут вылавливать эту рыбу и тоже разносить «нежелательные элементы». И через какое-то время концентрация вредных веществ в определенном месте сойдет на нет. Восстановятся рыбные стада – ведь сегодня промысел рыбы запрещен. Правда, надо будет проверить, насколько она загрязнена. И в любом случае морепродукты и рыбу, пойманную в районе Одессы, лучше какое-то время не употреблять.

Негативных явлений для экологии Черного моря, безусловно, будет много, уверены ученые. Вместе с тем предполагают и возможность некоторых позитивных изменений. И нам, конечно, очень хочется в это верить.

Фото из открытых источников