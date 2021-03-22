Скончался бывший одесский вице-мэр времен Гурвица Вахтанги Убирия

Сегодня, 22 марта, на 71-м году жизни скончался бывший заместитель Одесского городского головы Вахтанги Убирия. Об этом сообщил экс-мэр Одессы Эдуард Гурвиц, вместе с которым работал покойный.

По словам Гурвица, Убирия ушел из жизни «за считанные дни», но точную причину его смерти не называет.

Экс-мэр охарактеризовал своего бывшего зама как открытого, искреннего, отзывчивого, очень эмоцианального, но всегда доброжелательного человека.

«Возможно, этот набор качеств сегодня очень немногим покажется уместным для чиновника, госслужащего. Но работать с ним было и легко и интересно. Он умел учиться, умел признавать и исправлять ошибки. При этом всегда был выше сопровождавших его по жизни мифов и сплетен», – пишет Гурвиц.

Напомним, 11 июня 2010 года Вахтанги Убирия стал фигурантом скандала. В тот день Хозяйственный суд Одесской области разрешил ООО «Союз» пользоваться полигоном, «Дальницкие карьеры». Директор «Союза» Юрий Кривенко прибыл на свалку, чтобы уведомить ее руководство о решении суда и принять объект под свою охрану. Вскоре на полигон прибыл заместитель мэра Одессы Вахтанги Убирия. Во время конфликта с сотрудниками охранной организации, прибывшей вместе с руководством «Союза», тогдашний вице-мэр нецензурно ругаясь, выхватил пистолет и выстрелил в воздух.

По этому факту против Убирия было возбуждено уголовное дело. Но в 2012 году Николаевский суд не усмотрел в действиях Вахтанги Убирии преступных намерений и вынес оправдательный приговор по делу.

В 2015 году Убирия был помощником нардепа Николая Скорика.

Фото: Думская