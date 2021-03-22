В Украине стартовал второй этап вакцинации – кого будут прививать?

С сегодняшнего дня, 22 марта, в Украине начался второй этап вакцинации от коронавируса. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам главы Минздрава, в начале этого этапа будут прививать семейных врачей, а также военных из мест проведения ООС, соцработников и других представителей здравоохранения. Также будет продолжена вакцинация медработников из первого этапа кампании по вакцинации.

Кроме того, по словам Степанова, второй этап предполагает вакцинацию пожилых людей старше 80 лет, но тех, кто предварительно записался на прививку. А вакцинация новых категорий населения начнется ориентировочно с 29-30 марта, когда в страну поступят новые партии вакцин.

Министр также сообщил, что к организации вакцинации кроме мобильных бригад добавляются еще 565 стационарных пунктов прививок. В целом Минздрав планирует развернуть 2,5 тыс. таких пунктов. В состав каждого такого пункта будут входить врач, два медработника среднего звена и регистратор.

По данным Минздрава, на сегодняшний день в Украине сделали 111 025 прививок. Первую дозу вакцины получили 111 024 человека и только один человек завершил вакцинацию, получив две дозы.

За минувшие сутки в стране вакцинировали 2 715 человек.

Как сообщалось, на утро 22 марта в Украине зарегистрировали 7 893 новых случая коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 1 554 256 случаев заражения. Умерли от коронавирусной болезни 30 098 человек, выздоровели 1 260 842 человек.

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