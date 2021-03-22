Вакцинация от «ковид»: в Одесской области заработали два десятка стационарных пунктов – как попасть на прививку?

Сегодня, 22 марта, в Одесской области начали работу первые 20 стационарных пунктов вакцинации против коронавируса.
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Как сообщает Одесский областной центр общественного здоровья, из этих пунктов 5 находятся в Одессе и еще 15 – в области. А с 1 апреля количество таких пунктов вырастет до 44, а позже – до 48.
Медики этих пунктов проходят специальную подготовку и обучение вакцинации населения.
В ближайшее время в стационарных пунктах будут вакцинировать:
- всех медработников, в том числе семейных врачей;
- работников системы общественного здоровья;
- соцработников;
- людей старше 80 лет.
На вакцинацию можно записаться такими способами:
- через портал или приложение «Дiя»;
- через контакт-центр Минздрава: 0800-60-20-19;
- у своего семейного врача;
- в регистратуре заведения, на базе которого работает пункт вакцинации против COVID-19.
В настоящее время доступна запись в следующие пункты вакцинации:
- Центр первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСД) №2 – Одесса, пер. Обсерваторный, 8;
- ЦПМСД №3 – Одесса, Фонтанская дорога, 30/32;
- ЦПМСД №4 – Одесса, ул. Левитана, 62;
- ЦПМСД №5 – Одесса, ул. Семена Палия, 83/1;
- ЦПМСД №7 – Одесса, ул. Атамана Чепиги, 54;
- Измаильський ЦПМСД – Измаил, ул. Суворова, 69;
- Подольський ЦПМСД – Подольск, ул. Победы, 23;
- Березовский ЦПМСД – Березовка, ул. Больничная, 6;
- Болградский ЦПМСД – Болград, ул. Инзовская, 164;
- Белгород-Днестровский ЦПМСД – Белгород-Днестровский, ул. Николаевская, 55а;
- Великомихайловский ЦПМСД – Великая Михайловка, ул. Центральная, 248;
- Ивановский районный ЦПМСД – Ивановка, ул. Центральная, 121;
- Захаровский районный ЦПМСД – Захаровка, ул. Центральная, 40;
- Кодымский районный ЦПМСД – Кодыма, ул. Кривенцова, 1;
- Лиманский районный ЦПМСД – Доброслав, ул. Грубник, 27;
- Любашевский районный ЦПМСД – Любашевка, ул. Софиевская, 47;
- Овидиопольський ЦПМСД – Овидиополь, ул. Вертилецкого, 24;
- Авангардовская амбулатория общей практики семейной медицины – Авангард, ул. Фруктовая, 7;
- Савранский ЦПМСД – Саврань, ул. Соборная, 15;
- Ширяевский районный ЦПМСД – Ширяево, ул. Грушевского, 94.
Напомним, с 22 марта в Украине начался второй этап вакцинации от коронавируса.
Ранее сообщалось, что вакцина от COVID-19 производства американской компании Pfizer поступит в Украину уже в апреле.
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Фото пресс-службы Одесской ОГА