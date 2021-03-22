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Вакцинация от «ковид»: в Одесской области заработали два десятка стационарных пунктов – как попасть на прививку?

Вакцинация от «ковид»: в Одесской области заработали два десятка стационарных пунктов – как попасть на прививку?

Сегодня, 22 марта, в Одесской области начали работу первые 20 стационарных пунктов вакцинации против коронавируса.

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Как сообщает Одесский областной центр общественного здоровья, из этих пунктов 5 находятся в Одессе и еще 15 – в области. А с 1 апреля количество таких пунктов вырастет до 44, а позже – до 48.

Медики этих пунктов проходят специальную подготовку и обучение вакцинации населения.

В ближайшее время в стационарных пунктах будут вакцинировать:

  • всех медработников, в том числе семейных врачей;
  • работников системы общественного здоровья;
  • соцработников;
  • людей старше 80 лет.

На вакцинацию можно записаться такими способами:

  • через портал или приложение «Дiя»;
  • через контакт-центр Минздрава: 0800-60-20-19;
  • у своего семейного врача;
  • в регистратуре заведения, на базе которого работает пункт вакцинации против COVID-19.

В настоящее время доступна запись в следующие пункты вакцинации:

  1. Центр первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСД) №2 – Одесса, пер. Обсерваторный, 8;
  2. ЦПМСД №3 – Одесса, Фонтанская дорога, 30/32;
  3. ЦПМСД №4 – Одесса, ул. Левитана, 62;
  4. ЦПМСД №5 – Одесса, ул. Семена Палия, 83/1;
  5. ЦПМСД №7 – Одесса, ул. Атамана Чепиги, 54;
  6. Измаильський ЦПМСД – Измаил, ул. Суворова, 69;
  7. Подольський ЦПМСД – Подольск, ул. Победы, 23;
  8. Березовский ЦПМСД – Березовка, ул. Больничная, 6;
  9. Болградский ЦПМСД – Болград, ул. Инзовская, 164;
  10. Белгород-Днестровский ЦПМСД – Белгород-Днестровский, ул. Николаевская, 55а;
  11. Великомихайловский ЦПМСД – Великая Михайловка, ул. Центральная, 248;
  12. Ивановский районный ЦПМСД – Ивановка, ул. Центральная, 121;
  13. Захаровский районный ЦПМСД – Захаровка, ул. Центральная, 40;
  14. Кодымский районный ЦПМСД – Кодыма, ул. Кривенцова, 1;
  15. Лиманский районный ЦПМСД – Доброслав, ул. Грубник, 27;
  16. Любашевский районный ЦПМСД – Любашевка, ул. Софиевская, 47;
  17. Овидиопольський ЦПМСД – Овидиополь, ул. Вертилецкого, 24;
  18. Авангардовская амбулатория общей практики семейной медицины – Авангард, ул. Фруктовая, 7;
  19. Савранский ЦПМСД – Саврань, ул. Соборная, 15;
  20. Ширяевский районный ЦПМСД – Ширяево, ул. Грушевского, 94.

Напомним, с 22 марта в Украине начался второй этап вакцинации от коронавируса.

Ранее сообщалось, что вакцина от COVID-19 производства американской компании Pfizer поступит в Украину уже в апреле.

Также читайте: Мифы и правда о вакцинах и вакцинации от коронавируса в Украине.

Фото пресс-службы Одесской ОГА

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