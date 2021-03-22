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В Одессе собрались отремонтировать за год 66 жилых домов – найдите свой (документ)

В Одессе собрались отремонтировать за год 66 жилых домов – найдите свой (документ)

Согласно принятому бюджету Одессы на 2021 год, Одесская мэрия планирует отремонтировать в текущем году 66 жилых домов. На ремонт этих домов департамент городского хозяйства Одесского горсовета выделил 85,2 млн грн.

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Об этом сообщает на своей странице в Facebook издание «Монитор» и прилагает соответствующий документ.

При этом в группе отмечают, что на ремонт жилых домов необходимо намного больше денег, нежели чиновники заложили в бюджет.

Так, по состоянию на июнь 2020 года, в Одессе насчитывалось 263 аварийных и 613 ветхих домов. За прошедший год в городе обвалилось шесть домов и тысячи людей остались без крыши над головой. Помимо этого, в Одессе насчитывается примерно 12 тыс. флигелей дореволюционной постройки, а за два последних года отремонтировали лишь 23 таких флигеля.

«Для ремонта одного флигеля нужно приблизительно от 2 до 5 млн грн. Получается, чтобы отремонтировать все флигеля нужно как минимум 24 млрд грн. Если срок работ растянуть хотя бы на 30 лет, то в год потребовалось бы минимум 800 млн грн. из бюджета на капремонт только флигелей, не считая «хрущевок». С такими темпами городская власть будет ремонтировать дома как минимум 100 лет», – произвели нехитрый подсчет журналисты.

Ниже мы приводим полный перечень домов, которые хотят отремонтировать в 2021 году:

список домов на ремонт в 2021 году1

список домов на ремонт в 2021 году2

список домов на ремонт в 2021 году3

При этом, как стало известно, в этом году управление дорожного хозяйства мэрии Одессы намерено отремонтировать всего лишь пять внутриквартальных проездов. Их ремонт обойдется в 14,5 млн грн. При этом, учитывая, что в городе повсеместно наблюдается ситуация с разбитыми дорогами и тротуарами, это крайне маленькая сумма.

«Также на сайте «Единый центр обращения граждан» можно найти тысячи жалоб от одесситов на разбитые, неотремонтированные дороги во дворах домов. В итоге получается, что все просьбы одесситов остались неуслышанными и проигнорированными», – пишет «Монитор».

Кроме того, в 2021 году мэрия планирует отремонтировать улицы Преображенскую (91 млн грн.), Степовую (13,5 млн грн.), Шота Руставели (54,2 млн грн.) и многие другие.

Напомним, в 2020 году в мэрии Одессы намеревались привести в порядок 54 жилых дома. На их ремонт предполагалось потратить 90 млн грн.

Также читайте: В печальной истории одесского дома с единорогом появился просвет (фото).

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Редакция ПРОФИЛЬ

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