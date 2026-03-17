Ключевые моменты:
- Отключение воды в Одессе: 17 марта до 18:00.
- Контакты «Инфоксводоканала».
Когда будет вода
Инфоксводоканал информации, что 17 марта состоится отключение воды в микрорайоне «Слободка» г. Одессы и пригороде. Причина – авария на объекте водопроводной инфраструктуры и необходимость проведения неотложных аварийно-ремонтных работ.
Воды не будет ориентировочно до 18:00 в таких районах и населенных пунктах:
- микрорайон «Слободка»
- ул. Агрономическая, Киевское шоссе, Промышленная (частично), Химическая
- с.Нерубайское, с.Большая Балка, с.Усатово
Телефон для справок (круглосуточно): 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155
Напомним, в Днестре обнаружили загрязнение, из-за чего Молдова заявила об экологической опасности. В Винницкой и Одесской областях собрались комиссии ТЭБ и ЧС, отобраны пробы воды у водозабора Одессы, в Маяках и Днестровском лимане. Кроме того, после согласования с Молдовой установят боновые заграждения и сорбенты. Информация о дефиците питьевой воды в Одессе не подтверждена официальными данными.