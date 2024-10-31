Церковный праздник 31 октября: не разговаривайте с незнакомцами

Напомним, в 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря – сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Каких святых вспоминает церковь сегодня

Сегодня день памяти Никодима и Спиридона Печерских, которые вошли в историю как проповедники христианства, а также святого Петра Многострадального, выдающегося украинского государственного, культурного и религиозного деятеля, кошевого атамана Войска Запорожского Низового.

Никодим и Спиридон жили в XII веке и прославились тем, что провели 30 лет в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры. Там они занимались выпеканием просфор – это небольшой круглый хлеб для верующих, который раздают в храмах.

О святом Никодиме известно мало: он долгие годы был сподвижником Спиридона, учился у него печь просфоры. Так же, как и Спиридон, вел строгую жизнь и молился с утра до вечера.

О Спиридоне Печерском ходят легенды. Предание гласит, что однажды печь, в которой готовили, и пол вокруг нее загорелись – случись пожар, уничтожил бы немало. Но Спиридон не дал этому произойти: он накрыл пламя своей одеждой, которая на диво не загорелась, а затем полил все водой и потушил огонь. Сам он также остался невредим. После этого случая Спиридона и Никодима стали считать хранителями от пожара. Кроме этого, святой Спиридон был наделен способностью к чудотворению. Оба монаха прожили до старости, а их мощи находятся там же, в Ближних пещерах.

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Святой праведный Петр Калнышевский – выдающийся украинский государственный, культурный и религиозный деятель, кошевой атаман Войска Запорожского Низового, кавалер ордена Андрея Первозванного и политический узник российской империи.

Родился Петр в 1690 году, (по другим данным – в 1691-м) в с. Пустовойтовка (сейчас – Роменский район Сумской области). По преданию, еще ребенком попал на Сечь. В 1762 году казаки избрали его кошевым атаманом, но в том же году, после того, как он встретился в Москве с Екатериной II, та отстранила его от должности. Через три года казаки, вопреки царской воле, снова избрали его Кошевым и переизбирали на эту должность в течение 10 лет (пока Войско Запорожское Низовое не было аннексировано в 1775-м).

Во времена своего атаманства Петр Калнышевский отстаивал владения и территориальные права Запорожья, заботился о распространении земледелия, торговли, заселении запорожских земель.

В 1775 году князь Потемкин выступил на заседании правительства с проектом уничтожения Запорожской Сечи. 100-тысячное войско генерал-поручика Петра Текелия, возвращавшись с войны с Османской империей, обступило Сечь – в это время Войско Запорожское еще с этой войны не вернулось. Калнышевский не имел сил защищаться и сдался без боя. По предложению Потемкина его пожизненно сослали в Соловецкий монастырь. Указом нового императора Александра в 1801 году. Петро Калнышевский был помилован. Тогда ему шел 111 год, поэтому он остался монахом в монастыре. Умер Петр Калнышевский на 113-м году жизни 31 октября, похоронен на главном дворе Соловецкого монастыря перед Преображенским собором. Могила кошевого не сохранилась, лишь на паперти Спасо-Преображенского собора есть могильная плита с текстом.

Петр Калнышевский был канонизирован украинской церковью в 2008 году как Петр Многострадальный.

По старому стилю сегодня день памяти апостола и евангелиста Луки.

Приметы на 31 октября: как понять, что зима еще не скоро

По приметам дня судят, какими будут погода и зима:

ночью небо в тучах – жди дождя;

птицы сидят, нахохлившись с самого утра – к затяжной непогоде;

снег с утра – зима будет нескоро и теплой.

В народе 31 октября – праздник Никодимов день. В это время в старину обычно переводили кур в более теплые курятники – в обычных им было уже холодно.

Что нельзя делать сегодня

В этот день запрещается ссориться, потому что иначе это окончится неприятностями.

Нельзя давать деньги в долг – их не вернут.

Не рекомендуется просить друзей или знакомых помочь с работой – это приведет к беде.

Нельзя лениться и разговаривать с незнакомцами.

Что можно делать 31 октября

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к cвятым Спиридону и Никодиму Печерскому – о защите дома от пожаров, а также болезней, нищеты и семейных неурядиц. У святого Петра просят, чтобы он помолился за нас грешных, испросил у Бога любви к добродетели и мира на нашу землю.

В народе 31 октября готовят блюда из курицы – считается, что если съесть кусочек курицы в этот день, то беда обойдет стороной.

Кто отмечает день ангела 31 октября

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Гавриил, Георгий, Григорий, Дмитрий, Константин, Михаил, Николай, Пантелеймон, Пантелей, Петр, Сергей, Устин, Федор, Федора.

По старому стилю день ангела у Иосифа, Давида, Николая, Гавриила, Ивана, Сергея, Юлиана, Елизаветы, Леонтия, Андрея.

Талисманом человека, рожденного 31 октября, является топаз. Издавна считалось, что этот драгоценный камень помогает вылечить нервную систему. Топаз минимизирует влияние стресса и проблем.