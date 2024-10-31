Церковне свято 31 жовтня: не розмовляйте із незнайомцями

Нагадаємо, у 2023 році Православна церква України перейшла на новий календарний стиль, і всі православні свята з фіксованою датою змістилися на 13 днів раніше. Але частина віруючих продовжує дотримуватися колишнього календаря – збереження старого стилю залишається правом релігійних громад та монастирів.

Яких святих згадує церква сьогодні

Сьогодні день пам’яті Никодима та Спиридона Печерських, які увійшли до історії як проповідники християнства, а також святого Петра Багатостраждального, видатного українського державного, культурного та релігійного діяча, кошового отамана Війська Запорізького Низового.

Никодим і Спіридон жили у XII столітті та прославилися тим, що провели 30 років у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Там вони займалися випіканням просфору – це невеликий круглий хліб для віруючих, який роздають у храмах.

Про святого Никодима мало відомо: він довгі роки був сподвижником Спиридона, вчився в нього пекти просфори. Так само, як і Спірідон, вів строге життя і молився з ранку до вечора.

Про Спіридона Печерського ходять легенди. Переказ свідчить, що одного разу піч, в якій готували, і підлога навколо неї загорілися – трапися пожежа, знищила б чимало. Але Спірідон не дав цьому статися: він накрив полум’я своїм одягом, який на диво не спалахнув, а потім полив усе водою і загасив вогонь. Сам він також залишився неушкодженим. Після цього випадку Спиридона та Никодима стали вважати хранителями від пожежі. Крім цього, святий Спіридон був наділений здатністю до чудотворення. Обидва ченці прожили до старості, які мощі перебувають там, у Ближніх печерах.

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Святий праведний Петро Калнишевський – видатний український державний, культурний та релігійний діяч, кошовий отаман Війська Запорізького Низового, кавалер ордена Андрія Первозванного та політичний в’язень російської імперії.

Народився Петро 1690 року, (за іншими даними – 1691-го) у с. Пустовойтівка (зараз – Роменський район Сумської області). За переказами, ще дитиною потрапив на Січ. У 1762 році козаки обрали його кошовим отаманом, але в тому ж році, після того, як він зустрівся в Москві з Катериною II, та усунула його з посади. Через три роки козаки, всупереч царській волі, знову обрали його Кошовим і переобирали на цю посаду протягом 10 років (поки Військо Запорізьке Низове не було анексовано 1775-го).

За часів свого отаманства Петро Калнишевський відстоював володіння та територіальні права Запоріжжя, дбав про поширення землеробства, торгівлі, заселення запорізьких земель.

1775 року князь Потьомкін виступив на засіданні уряду з проектом знищення Запорізької Січі. 100-тисячне військо генерал-поручика Петра Текелія, повертавшись із війни з Османською імперією, обступило Січ – у цей час Військо Запорізьке ще з цієї війни не повернулося. Калнишевський у відсутності сил захищатися і здався без бою. На пропозицію Потьомкіна його довічно заслали до Соловецького монастиря. Указом нового імператора Олександра 1801 року. Петро Калнишевський помилувався. Тоді йому йшов 111 рік, тож він залишився монахом у монастирі. Помер Петро Калнишевський на 113 році життя 31 жовтня, похований на головному дворі Соловецького монастиря перед Преображенським собором. Могила кошового не збереглася, лише на паперті Спасо-Преображенського собору є могильна плита з текстом.

Петро Калнишевський був канонізований українською церквою у 2008 році як Петро Багатостраждальний.

За старим стилем сьогодні день пам’яті апостола та євангеліста Луки.

Прикмети на 31 жовтня: як зрозуміти, що зима ще не скоро

За прикметами дня судять, якими будуть погода та зима:

вночі небо у хмарах – чекай на дощ;

птахи сидять, насупившись з самого ранку – до затяжної негоди;

сніг з ранку – зима буде нескоро та теплою.

У народі 31 жовтня – свято Никодимов день. У цей час за старих часів зазвичай переводили курей у тепліші курники – у звичайних їм було вже холодно.

Що не можна робити сьогодні

Цього дня забороняється сваритися, бо інакше це скінчиться неприємностями.

Не можна позичати гроші – їх не повернуть.

Не рекомендується просити друзів чи знайомих допомогти з роботою – це призведе до біди.

Не можна лінуватися та розмовляти з незнайомцями.

Що можна робити 31 жовтня

У православне свято сьогодні звертаються з молитвами до святих Спиридона та Никодима Печерського – про захист будинку від пожеж, а також хвороб, злиднів та сімейних негараздів. У святого Петра просять, щоб він помолився за нас грішних і запитав у Бога любові до чесноти та миру на нашу землю.

У народі 31 жовтня готують страви з курки – вважається, що якщо з’їсти шматочок курки цього дня, то біда омине стороною.

Хто відзначає день ангела 31 жовтня

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Гаврило, Георгій, Григорій, Дмитро, Костянтин, Михайло, Микола, Пантелеймон, Пантелей, Петро, ​​Сергій, Устин, Федір, Федора.

За старим стилем день ангела у Йосипа, Давида, Миколи, Гаврила, Івана, Сергія, Юліана, Єлизавети, Леонтія, Андрія.

Талісманом людини, народженої 31 жовтня, є топаз. Здавна вважалося, що це дорогоцінний камінь допомагає вилікувати нервову систему. Топаз мінімізує вплив стресу та проблем.