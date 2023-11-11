Новости Одессы и Одесской области

Екатерина II чуть не осталась без головы из-за ракетной атаки потомков: реакция одесситов

Екатерина II чуть не осталась без головы из-за ракетной атаки потомков: реакция одесситов

Российские ракеты уничтожают все, до чего долетают. Во время ракетной атаки на Одессу в ночь на 6 ноября, россияне чуть не уничтожили памятник Екатерине II — символ имперской эпохи, которым они так восхищаются.

О последствиях попадания ракеты возле Худмузея написал на своей facebook-странице одесский историк Александр Бабич.

Бабич сообщил, что при разборе завалов в Художественном музее, которые после себя оставила российская ракета, обнаружили поврежденный короб — в нем хранится памятник императрице.

По словам Бабича, короб деформировало ударной волной и чуть не оторвало голову Екатерине II.

Такие дела. Такой символ, – подытожил историк.

Читайте также: Судьба памятников в Одессе: уже известно, какие снесут, какие оставят

Но самое интересное в комментариях под постом Бабича.

Есть мнение, что памятник можно сдать как цветной металл и закупить дроны военным.

цитата

Некоторые комментаторы считают, что если бы осталась Екатерина без головы — это было бы символично.

цитата

Также часть комментаторов не понимает, почему памятник ставили вообще и до сих пор его хранят.

цитата

цитата

Но одесситы в любой ситуации сохраняют чувство юмора и даже в таком случае не обошлось без специфических шуток:

цитата

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить