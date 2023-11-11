Екатерина II чуть не осталась без головы из-за ракетной атаки потомков: реакция одесситов

Российские ракеты уничтожают все, до чего долетают. Во время ракетной атаки на Одессу в ночь на 6 ноября, россияне чуть не уничтожили памятник Екатерине II — символ имперской эпохи, которым они так восхищаются.
О последствиях попадания ракеты возле Худмузея написал на своей facebook-странице одесский историк Александр Бабич.
Бабич сообщил, что при разборе завалов в Художественном музее, которые после себя оставила российская ракета, обнаружили поврежденный короб — в нем хранится памятник императрице.
По словам Бабича, короб деформировало ударной волной и чуть не оторвало голову Екатерине II.
Такие дела. Такой символ, – подытожил историк.
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Но самое интересное в комментариях под постом Бабича.
Есть мнение, что памятник можно сдать как цветной металл и закупить дроны военным.
Некоторые комментаторы считают, что если бы осталась Екатерина без головы — это было бы символично.
Также часть комментаторов не понимает, почему памятник ставили вообще и до сих пор его хранят.
Но одесситы в любой ситуации сохраняют чувство юмора и даже в таком случае не обошлось без специфических шуток: