Екатерина II чуть не осталась без головы из-за ракетной атаки потомков: реакция одесситов

О последствиях попадания ракеты возле Худмузея написал на своей facebook-странице одесский историк Александр Бабич.

Бабич сообщил, что при разборе завалов в Художественном музее, которые после себя оставила российская ракета, обнаружили поврежденный короб — в нем хранится памятник императрице.

По словам Бабича, короб деформировало ударной волной и чуть не оторвало голову Екатерине II.

Такие дела. Такой символ, – подытожил историк.

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Но самое интересное в комментариях под постом Бабича.

Есть мнение, что памятник можно сдать как цветной металл и закупить дроны военным.

Некоторые комментаторы считают, что если бы осталась Екатерина без головы — это было бы символично.

Также часть комментаторов не понимает, почему памятник ставили вообще и до сих пор его хранят.

Но одесситы в любой ситуации сохраняют чувство юмора и даже в таком случае не обошлось без специфических шуток: