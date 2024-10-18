Церковные праздники 18 октября: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

Церковный праздник сегодня, 18 октября. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
18 октября в церковном календаре — день памяти святого апостола и евангелиста Луки.
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Что это за день
Лука, родом из Фиваиды в Греции, был не только апостолом, но и врачом, что добавляет его Евангелию глубокого понимания человеческой природы Христа. Он особенно подчеркивал важность милосердия и сострадания, что нашло отражение в таких известных притчах, как притча о добром самарянине и история о блудном сыне. Эти притчи стали важными духовными уроками для всех христиан.
Кроме того, Лука известен своим акцентом на роль женщин в служении Иисуса, что было редким для того времени. Его писания полны примеров Божьей любви и милости, которые касаются каждого человека, независимо от его социального статуса или прошлых ошибок. Благодаря своему особому стилю и уникальным историям, Лука оставил наследие, которое помогает верующим глубже понять духовный смысл жизни и учения Христа.
Что нельзя делать 18 октября
- Не следует есть острые блюда.
- Запрещается давать деньги в долг.
- Нельзя хвастаться своими достижениями.
Народные приметы 18 октября
- смотрели, какой сегодня день: в течение дня сильно меняется погода — таким будет весь октябрь;
- в доме появились комары — ждите мягкой зимы, без морозов;
- луна яркая — к тихой и ясной погоде;
- нет ветра — совсем скоро похолодает.
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