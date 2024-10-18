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Церковные праздники 18 октября: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

Церковные праздники 18 октября: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

Церковный праздник сегодня, 18 октября. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

18 октября в церковном календаре — день памяти святого апостола и евангелиста Луки.

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Что это за день

Лука, родом из Фиваиды в Греции, был не только апостолом, но и врачом, что добавляет его Евангелию глубокого понимания человеческой природы Христа. Он особенно подчеркивал важность милосердия и сострадания, что нашло отражение в таких известных притчах, как притча о добром самарянине и история о блудном сыне. Эти притчи стали важными духовными уроками для всех христиан.

Кроме того, Лука известен своим акцентом на роль женщин в служении Иисуса, что было редким для того времени. Его писания полны примеров Божьей любви и милости, которые касаются каждого человека, независимо от его социального статуса или прошлых ошибок. Благодаря своему особому стилю и уникальным историям, Лука оставил наследие, которое помогает верующим глубже понять духовный смысл жизни и учения Христа.

Что нельзя делать 18 октября

  • Не следует есть острые блюда.
  • Запрещается давать деньги в долг.
  • Нельзя хвастаться своими достижениями.

Народные приметы 18 октября

  • смотрели, какой сегодня день: в течение дня сильно меняется погода — таким будет весь октябрь;
  • в доме появились комары — ждите мягкой зимы, без морозов;
  • луна яркая — к тихой и ясной погоде;
  • нет ветра — совсем скоро похолодает.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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