Не зря в народе картофель называют вторым хлебом. Ведь он не только сытный, но и вкусный. А если овощ дополнить нежным куриным филе, салатом или соленьями – получится аппетитный обед или ужин.

Тыквенный горшочек

Ингредиенты:

тыква – 1 шт.

куриная грудинка – 150-200 г

картофель – 2 шт.

репчатый лук – 1/2 шт.

масло растительное – 2-3 ст. ложки

сливки – 30-40 г

соль, перец и специи – по вкусу

Приготовление. Лук нарезать небольшими кусочками, мясо и картошку – кубиками. Обжарить на растительном масле лук, добавить мясо и довести до полуготовности. Высыпать картошку в мясо с луком, добавить соль и специи, немного воды. Тушить до готовности мяса.

Срезать шляпку с тыквы, вынуть серединку с семечками. Заполнить полость готовой начинкой и влить в тыкву сливки. Накрыть срезанной крышечкой и поместить в разогретую до 180°C духовку. Готовить до мягкости тыквы.

Картофельная запеканка с курицей и сыром

Ингредиенты:

картофель – 600 г

лук – 150 г

куриное филе – 500 г

чеснок – 4 зуб.

твердый сыр – 250-300 г

сметана – 250 г

майонез – 2 ст. ложки

соль, перец и специи – по вкусу

Приготовление. Тонко нарезать куриное филе и чеснок. Смешать майонез, курицу, чеснок, соль, перец и специи. Все хорошо перемешать и дать постоять 20 минут.

Лук нарезать тонкими колечками. Сыр натереть на крупной терке. Смешать сметану, соль, перец и специи. Картофель порезать тонкими кружочками.

На смазанную маслом форму выложить слой лука. На лук выложить слой картофеля. Картошку смазать соусом из сметаны и специй. Сверху плотно выложить куриное филе. Посыпать сверху тертым сыром. Повторять слои, пока не закончатся ингредиенты. Сверху обильно посыпать сыром. Запеканку поместить в разогретую до 180-200°C духовку на 40-50 минут

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