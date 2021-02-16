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Вкусно с “Одесской жизнью”: картошка с куриным филе

Вкусно с “Одесской жизнью”: картошка с куриным филе

Не зря в народе картофель называют вторым хлебом. Ведь он не только сытный, но и вкусный. А если овощ дополнить нежным куриным филе, салатом или соленьями – получится аппетитный обед или ужин.

Тыквенный горшочек

картошка я куриным филе

Ингредиенты:

  • тыква – 1 шт.
  • куриная грудинка – 150-200 г
  • картофель – 2 шт.
  • репчатый лук – 1/2 шт.
  • масло растительное – 2-3 ст. ложки
  • сливки – 30-40 г
  • соль, перец и специи – по вкусу

Приготовление. Лук нарезать небольшими кусочками, мясо и картошку – кубиками. Обжарить на растительном масле лук, добавить мясо и довести до полуготовности. Высыпать картошку в мясо с луком, добавить соль и специи, немного воды. Тушить до готовности мяса.

Срезать шляпку с тыквы, вынуть серединку с семечками. Заполнить полость готовой начинкой и влить в тыкву сливки. Накрыть срезанной крышечкой и поместить в разогретую до 180°C духовку. Готовить до мягкости тыквы.

Картофельная запеканка с курицей и сыром

картошка я куриным филе

Ингредиенты:

  • картофель – 600 г
  • лук – 150 г
  • куриное филе – 500 г
  • чеснок – 4 зуб.
  • твердый сыр – 250-300 г
  • сметана – 250 г
  • майонез – 2 ст. ложки
  • соль, перец и специи – по вкусу

Приготовление. Тонко нарезать куриное филе и чеснок. Смешать майонез, курицу, чеснок, соль, перец и специи. Все хорошо перемешать и дать постоять 20 минут.

Лук нарезать тонкими колечками. Сыр натереть на крупной терке. Смешать сметану, соль, перец и специи. Картофель порезать тонкими кружочками.

На смазанную маслом форму выложить слой лука. На лук выложить слой картофеля. Картошку смазать соусом из сметаны и специй. Сверху плотно выложить куриное филе. Посыпать сверху тертым сыром. Повторять слои, пока не закончатся ингредиенты. Сверху обильно посыпать сыром. Запеканку поместить в разогретую до 180-200°C духовку на 40-50 минут

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