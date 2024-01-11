«Осичковский Дедок»: народная традиция празднования Маланки в селе Осички

Дедки — мистические персонажи древнего, вероятно, дохристианского обычая. Они появляются раз в год на праздник Маланки, чтобы спровадить злых духов из села, основанного в 1753 году.

Ежегодно 14 января из двух углов Осичек — Бондаревка и Кемпа — отправляются навстречу две шумные и веселые процессии, действующими лицами которых являются Казак, Маланка и Дедки (в этот день их численность достигает более 20 человек), а также жители этих углов.

Колоритный наряд Дедков состоит из маски, которую изготавливают из кожи животных, перьев индюка и пелерины. Белые полотняные штаны набиваются сеном или соломой. На спине делается большой горб. Обязательным атрибутом наряда являются два самодельных больших железных колокола, которыми Дедки постоянно осуществляют звон. У каждого в одной руке находится большой деревянный молоток, в другой — резиновая плетка. Дедки идут своей частью села, щедруя в домах. Роль Маланок выполняют маленькие мальчики.

Ватаги сходятся на так называемую границу между Бондаревкой и Кемпой, где закопан высоченный столб, на котором развешивают различные подарки. Затем начинается восхваление Маланок, где выбирают лучшую. После их ставят на длинный высокий стол, открывают шампанское, угощают присутствующих различными напитками, традиционными украинскими блюдами, которые готовят на месте. Гуляние продолжается до ночи.