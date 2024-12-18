Церковный праздник 18 декабря: что нужно купить в Модестов день и что запрещено сегодня

Сегодня, 18 декабря 2024 года (31 декабря по старому церковному календарю) православная церковь вспоминает святителя Модеста, патриарха Иерусалимского. «Одесская жизнь» рассказывает о традициях, приметах и запретах этого дня.
Святитель Модест: посвятил всю жизнь Богу
Модест родился в VII веке в городе Севастии Каппадокийской (Малая Азия). Воспитывали его в христианских традициях, и он с ранних лет решил посвятить свою жизнь служению Богу. Когда Модест повзрослел, то постригся в монахи.
Поначалу он стал настоятелем монастыря святого Феодосия Великого (в Палестине). Как раз в это время разгорелась война с персидским царем Хозроем, в ходе которой были убиты 90 тысяч христиан, а христианские храмы разрушены. Иерусалимский патриарх Захария и другие вместе с Крестом Господним попали в плен. Поэтому Модесту поручили временно управлять Иерусалимской Церковью. Он начал восстанавливать разрушенные святыни, возобновил храм Гроба Господня и вскоре стал патриархом Иерусалимской церкви. Умер святитель в глубокой старости, ему было 97 лет.
По старому церковному календарю сегодня день памяти преподобного Саввы Освященного.
О чем говорят приметы на 18 декабря
- Приметы дня говорят о том, какой будет погода в ближайшие дни и зима:
- мороз в этот день – остаток зимы будет снежным и теплым;
- снегири поют – к снегопаду;
- ветер западный или юго-западный – к потеплению;
- снег осел под ногами – жди оттепель.
В народе 18 декабря – праздник Модестов день. В старину говорили: «Каков Модест, таков будет и июнь месяц».
Что нельзя делать сегодня
- Завидовать, злиться и мстить.
- Отказывать в помощи людям или животным.
- Нарушать правила поста.
- В старину считалось, что в этот день гуляет нечисть, поэтому запрещалось оставлять на видном месте ножи.
- Нельзя выбрасывать остатки еды – с ними можно выбросить из дома удачу.
- Ни в коем случае нельзя брать и давать деньги в долг, иначе весь год пройдет в долгах.
Что можно делать сегодня
- Святого Модеста считают покровителем домашнего скота, поэтому святителю также молятся о защите животных от холода, голода и гибели, а также о благополучии и процветании хозяйства.
- Согласно народным приметам, чтобы привлечь в дом богатство, сегодня нужно купить новый веник, обвязать его красной лентой и поставить в углу. Также в народе говорят, что если сегодня чихнуть, то следующий год будет счастливым.
У кого День ангела 18 декабря
- Именины сегодня по церковному календарю отмечают Вера, Виктор, Владимир, Даниил, Егор, Елизавета, Зоя, Иван, Илья, Марк, Михаил, Модест, Николай, Семен, Сергей, Софья, Федор, Юрий.
- По старому стилю день ангела у Захара, Ильи, Геннадия, Сергея.