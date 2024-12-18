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Церковный праздник 18 декабря: что нужно купить в Модестов день и что запрещено сегодня

Церковный праздник 18 декабря: что нужно купить в Модестов день и что запрещено сегодня

Сегодня, 18 декабря 2024 года (31 декабря по старому церковному календарю) православная церковь вспоминает святителя Модеста, патриарха Иерусалимского. «Одесская жизнь» рассказывает о традициях, приметах и запретах этого дня.

Святитель Модест: посвятил всю жизнь Богу

Модест родился в VII веке в городе Севастии Каппадокийской (Малая Азия). Воспитывали его в христианских традициях, и он с ранних лет решил посвятить свою жизнь служению Богу. Когда Модест повзрослел, то постригся в монахи.

Поначалу он стал настоятелем монастыря святого Феодосия Великого (в Палестине). Как раз в это время разгорелась война с персидским царем Хозроем, в ходе которой были убиты 90 тысяч христиан, а христианские храмы разрушены. Иерусалимский патриарх Захария и другие вместе с Крестом Господним попали в плен. Поэтому Модесту поручили временно управлять Иерусалимской Церковью. Он начал восстанавливать разрушенные святыни, возобновил храм Гроба Господня и вскоре стал патриархом Иерусалимской церкви. Умер святитель в глубокой старости, ему было 97 лет.

По старому церковному календарю сегодня день памяти преподобного Саввы Освященного.

О чем говорят приметы на 18 декабря

  • Приметы дня говорят о том, какой будет погода в ближайшие дни и зима:
  • мороз в этот день – остаток зимы будет снежным и теплым;
  • снегири поют – к снегопаду;
  • ветер западный или юго-западный – к потеплению;
  • снег осел под ногами – жди оттепель.

В народе 18 декабря – праздник Модестов день. В старину говорили: «Каков Модест, таков будет и июнь месяц».

Что нельзя делать сегодня

  • Завидовать, злиться и мстить.
  • Отказывать в помощи людям или животным.
  • Нарушать правила поста.
  • В старину считалось, что в этот день гуляет нечисть, поэтому запрещалось оставлять на видном месте ножи.
  • Нельзя выбрасывать остатки еды – с ними можно выбросить из дома удачу.
  • Ни в коем случае нельзя брать и давать деньги в долг, иначе весь год пройдет в долгах.

Что можно делать сегодня

  • Святого Модеста считают покровителем домашнего скота, поэтому святителю также молятся о защите животных от холода, голода и гибели, а также о благополучии и процветании хозяйства.
  • Согласно народным приметам, чтобы привлечь в дом богатство, сегодня нужно купить новый веник, обвязать его красной лентой и поставить в углу. Также в народе говорят, что если сегодня чихнуть, то следующий год будет счастливым.

У кого День ангела 18 декабря

  • Именины сегодня по церковному календарю отмечают Вера, Виктор, Владимир, Даниил, Егор, Елизавета, Зоя, Иван, Илья, Марк, Михаил, Модест, Николай, Семен, Сергей, Софья, Федор, Юрий.
  • По старому стилю день ангела у Захара, Ильи, Геннадия, Сергея.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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