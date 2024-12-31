Церковне свято 31 грудня: церква шанує Меланію Римську, а в народі – Маланка та Щедрий Вечір

У 2023 році Православна Церква України (ПЦУ) здійснила перехід на новоюліанський календар, внаслідок чого свята з фіксованою датою перемістились на 13 днів вперед. Цей новий календар більш точний та збігатися з тим, за яким живе світське суспільство. Однак в іншій церкві – Український Православній Церкві, продовжують дотримуються юліанського календаря (старого стилю).

Церковне свято в Україні за новим стилем

31 грудня (13 січня за старим літочисленням) православні християни вшановують пам’ять святої Меланії Римлянки та святителя Петра Могили.

Меланія Римлянка

Життєпис Меланії припадає на V століття, коли вона мешкала в Римі у впливовій християнській родині. Всупереч власним бажанням, у 14-річному віці її одружили з юнаком-аристократом Апініаном.

Прагнучи чернечого життя, Меланія отримала від чоловіка обітницю: після народження двох дітей вони разом залишать світське життя.

Доля склалася так, що діти відійшли у вічність, після чого подружжя, успадкувавши батьківське майно Меланії, присвятило себе благодійництву, допомагаючи обителям, недужим та в’язням. Їхній шлях пролягав через Африку, Олександрію та Єрусалим.

Згодом Меланія обрала усамітнення біля Оливної гори, де невдовзі виникла жіноча обитель. Овдовівши, вона заснувала жіночий монастир на горі Вознесіння Господнього. Її молитви славилися чудотворною силою.

Пам’ять святителя Петра Могили

31 грудня також вшановують пам’ять святителя Петра Могили. Його ім’я нерозривно пов’язане з богослужбовим “Требником”, який досі використовують священнослужителі. Однак найважливішим у його діяльності було протистояння католицькій експансії та уніатству в Україні.

Петро Могила, нащадок молдавського господаря, з’явився на світ 1596 року. Здобувши ґрунтовну освіту на батьківщині та за її межами, він володів багатьма мовами, майстерно володів мечем, вправно їздив верхи та відзначився у Хотинській битві проти османів.

Під духовним впливом митрополита Іова Борецького Петро залишив світське життя, прийнявши чернечий постриг та священний сан у Печерській Лаврі до свого 30-річчя. У 1627 році його обрали архімандритом Києво-Печерським, і він очолив православний спротив католицькому та уніатському впливу. При монастирі він започаткував вищу школу, відправляючи майбутніх викладачів на навчання за кордон власним коштом. За його підтримки розвинулося братське училище на Подолі, яке згодом перетворилося на Києво-Могилянський колегіум.

1632 року святитель досяг від короля відновлення прав Православної Церкви в Україні, після чого його обрали митрополитом Київським і Галицьким. За його керівництва православним повернули численні храми та монастирі, серед яких Софійський собор, Видубицький монастир, церкву св. Василя, давній храм Спаса-на-Берестові. У 1635 році завдяки його старанням було розчищено руїни Десятинної церкви, де виявили саркофаг св. Володимира.

1629 року під його керівництвом вийшов друком “Служебник”, схвалений Київським Собором. Пізніше світ побачив “Требник” – збірник молитов, обрядів та настанов щодо їх проведення. Святитель також залишив багату спадщину проповідей та повчань.

Його канонізація відбулася 1996 року, а мощі спочивають в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

Церковне свято за старим стилем

За юліанським календарем сьогодні вшановують пам’ять святителя Модеста, патріарха Єрусалимського.

Народне свято Маланки, народні традиції та прикмети на 31 грудня

З погодних явищ цього дня передбачають погоду на найближчий час та літо:

рясний сніг віщує помірні морози;

погода цього дня відображає погоду в липні;

безшумний сніг під ногами передвіщає потепління.

У народній традиції 31 грудня святкують Василя і Маланку, Щедрий вечір.

Як святкують Маланку: що треба робити, традиції та обряди

На Маланку господині з самого ранку починають готувати святкову вечерю. За традицією, на столі має бути дванадцять пісних страв. Обов’язково готують кутю з медом, маком та горіхами, узвар із сушених фруктів, пісний борщ, смажену рибу, вареники з різними начинками, голубці з гречкою та грибами, гриби тушковані, пампушки з часником, капусту квашену.

Увечері молодь збирається на вечорниці. Хлопці та дівчата переодягаються в традиційні костюми – Маланку, Василя, Козу, Діда, Бабу, Ведмедя та інших персонажів. Ходять від хати до хати, розігруючи веселі сценки та співаючи щедрівки. Головною дійовою особою є Маланка – гарно вбрана дівчина або хлопець, переодягнений у дівчину.

Щедрувальники бажають господарям щастя, здоров’я, багатого врожаю та статків у новому році. За це господарі обдаровують їх гостинцями та грошима. Вважається, що чим щедріше обдаруєш щедрувальників, тим багатшим буде рік.

Окрім щедрування, молодь проводить різні обрядові ігри та ворожіння. Дівчата намагаються дізнатися про свою долю та майбутнього судженого. Популярними є ворожіння на вінках, свічках та дзеркалах.

У деяких регіонах зберігся звичай “водити Маланку” – обрядове дійство з піснями, танцями та жартівливими сценками. Учасники ходять по селу з піснями, несуть запалені ліхтарі або смолоскипи, створюючи святкову атмосферу.

О півночі починається засівання. Хлопці ходять від хати до хати, посипають зерном та віншують господарів, бажаючи щедрого врожаю, добробуту та благополуччя в новому році.

А на Одещині до Маланки ще долучається Осічковий Дідок: «Осичківський Дідок»: народна традиція святкування Маланки у селі Осички.

Заборони цього дня

На це церковне свято застерігають від сварок, лихослів’я, злих побажань, лінощів та відмови у допомозі. Церква не схвалює користолюбство, заздрість, наклепи та мстивість.

Іменинники 31 грудня

За новим церковним календарем іменини святкують Василина, Василь, Меланія, Михайло, Петро.

За старим стилем день ангела відзначають Віра, Віктор, Володимир, Данило, Єгор, Єлизавета, Зоя, Іван, Ілля, Марко, Михайло, Модест, Микола, Семен, Сергій, Софія, Федір, Юрій.

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