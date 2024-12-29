Церковный праздник 29 декабря: почему этот день называют «страшным» и каких святых почитают

После перехода Православной Церкви Украины на новый календарный стиль в 2023 году фиксированные православные праздники сместились на 13 дней раньше. В то же время некоторые религиозные общины и монастыри сохранили право соблюдать старый стиль. Например, Украинская Православная Церковь. Так что рассмотрим, какие праздники отмечают в этот день по обоим календарям.

Православный праздник 29 декабря по новому стилю

В православном календаре 29 декабря по новому стилю отмечается день памяти 14 тысяч младенцев Вифлеемских, святого Иосифа Обручника, царя Давида и Иакова, брата Господня. Также чтут преподобного Иова Манявского и преподобных Марка гробокопателя, Феофила и Иоанна Киево-Печерских, покоящихся в Ближних пещерах.

История рассказывает, что царь Ирод, узнав от пророков и волхвов о рождении будущего Царя Иудейского, решил предотвратить пророчество. Он отдал приказ уничтожить всех новорожденных мальчиков в Вифлееме. Хотя многие считают число 14 тысяч преувеличенным, стоит учитывать, что из-за переписи населения в городе находилось чрезвычайно много людей с детьми. План Ирода сохранить власть потерпел неудачу – предупрежденные ангелом Иосиф и Анна успели спасти маленького Иисуса, сбежав в Египет. Погибшие младенцы стали первыми мучениками за веру Христову.

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Иосиф Обручник происходил из царского рода Давида. До опекунства над Девой Марией, которое он принял в 80-летнем возрасте, имел четырех сыновей и двух дочерей от первого брака. Он был свидетелем поклонения пастырей и волхвов Младенцу Христу, а затем, по велению ангела, сопровождал Богородицу и Иисуса во время бегства в Египет от преследования Ирода. Там он содержал семью плотницким трудом до самой смерти, которая наступила, когда ему исполнилось 100 лет.

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Давид, царь и пророк, был младшим из восьми сыновей вифлеемского старейшины. Юность провел пастухом, но прославился в 18 лет во время войны с филистимлянами. Когда принес еду воинам, он услышал, как великан Голиаф вызывал израильтян на поединок. Давид принял вызов и победил великана, попав камнем ему в лоб. После этого царь Саул назначил его тысяченачальником.

Став царем Израиля после смерти Саула, Давид основал новую столицу – Иерусалим (что означает «город мира»). Город быстро превратился в значительный культурный центр. Давид также оставил пророчества о первом пришествии Христа, вошедшие в Псалтирь.

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Иаков, которого называют братом Господним, был сыном Иосифа Обручника от первого брака. Согласно преданию, воскресший Христос явился ему и наставил епископом Иерусалимской церкви.

Его служение продолжалось около трех десятилетий среди противников христианства. Однако мудрость и справедливость Иакова вызывали уважение не только у христиан, но и у иудеев.

За время своего епископства он значительно распространил христианскую веру в Иерусалиме и всей Палестине. Иудейская власть, обеспокоенная его влиянием, пыталась склонить его к отречению от Христа. Когда это не удалось, Иакова и многих христиан казнили. Историк Иосиф Флавий считал это убийство одной из причин последующего падения Иерусалима.

Церковная традиция приписывает апостолу Иакову создание самого древнего чина Божественной литургии.

Православный праздник 29 декабря по старому стилю

По старому стилю 29 декабря чтут память святого пророка Аггея, одного из двенадцати малых пророков.

Народный праздник сегодня: приметы, традиции, запреты

Народные приметы этого дня предвещают погоду:

сильные морозы предвещают продолжительную холодную зиму;

погода этого дня отражает характер апреля;

обильный иней на ветках предвещает потепление.

В народе этот день называют Страшным, веря, что активизируется нечистая сила, поэтому советуют быть осторожными.

Церковные запреты на 29 декабря включают: сквернословие, лень, зависть и отказ в помощи. Осуждаются также жадность, сплетни и месть. Народные традиции предостерегают от жалоб на судьбу, отказа в милостыне и оставления детей без присмотра.

В этот день рекомендуется обращаться к святым с молитвами, которые считаются особенно действенными. День посвящают семье и домашним делам. Существует также традиция сжигания старых вещей для защиты жилища от неприятностей.

Именинники 29 декабря

Именины 29 декабря по новому стилю празднуют Наталья, Анна, Варвара, Марк, Иван, Георгий.

По старому стилю день ангела отмечают София, Петр, Илья, Николай, Макар, Аркадий, Владимир, Павел, Александр.

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