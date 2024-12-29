Церковне свято 29 грудня: чому цей день називають “страшним”, та яких святих шанують

Після переходу Православної Церкви України на новий календарний стиль у 2023 році фіксовані православні свята змістилися на 13 днів раніше. Водночас деякі релігійні громади та монастирі зберегли право дотримуватися старого стилю. Наприклад, Українська Православна Церква. Тож розглянемо, які свята відзначають у цей день за обома календарями.

Православне свято 29 грудня за новим стилем

У православному календарі 29 грудня за новим стилем відзначається день пам’яті 14 тисяч немовлят Віфлеємських, святого Іосифа Обручника, царя Давида та Якова, брата Господнього. Також вшановують преподобного Іова Манявського та преподобних Марка гробокопача, Феофіла й Іоанна Києво-Печерських, що спочивають у Ближніх печерах.

Історія розповідає, що цар Ірод, дізнавшись від пророків і волхвів про народження майбутнього Царя Іудейського, вирішив запобігти пророцтву. Він віддав наказ знищити всіх новонароджених хлопчиків у Віфлеємі. Хоча багато хто вважає число 14 тисяч перебільшеним, варто враховувати, що через перепис населення у місті перебувало надзвичайно багато людей з дітьми. План Ірода зберегти владу зазнав невдачі – попереджені ангелом Йосип та Анна встигли врятувати маленького Ісуса, втікши до Єгипту. Загиблі немовлята стали першими мучениками за віру Христову.

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Іосиф Обручник походив з царського роду Давида. До опікунства над Дівою Марією, яке він прийняв у 80-річному віці, мав чотирьох синів і двох доньок від першого шлюбу. Він був свідком поклоніння пастирів і волхвів Немовляті Христу, а потім, за велінням ангела, супроводжував Богородицю та Ісуса під час втечі до Єгипту від переслідування Ірода. Там він утримував родину теслярською працею до самої смерті, яка настала, коли йому виповнилося 100 років.

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Давид, цар і пророк, був наймолодшим із восьми синів віфлеємського старійшини. Юність провів пастухом, але прославився у 18 років під час війни з філістимлянами. Коли приніс їжу воїнам, він почув, як велетень Голіаф викликав ізраїльтян на двобій. Давид прийняв виклик і переміг велетня, влучивши каменем йому в чоло. Після цього цар Саул призначив його тисяченачальником.

Ставши царем Ізраїлю після смерті Саула, Давид заснував нову столицю – Єрусалим (що означає “місто миру”). Місто швидко перетворилося на визначний культурний центр. Давид також залишив пророцтва про перший прихід Христа, які увійшли до Псалтиря.

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Яків, якого називають братом Господнім, був сином Іосифа Обручника від першого шлюбу. Згідно з переданням, воскреслий Христос з’явився йому і настановив єпископом Єрусалимської церкви.

Його служіння тривало близько трьох десятиліть серед противників християнства. Однак мудрість і справедливість Якова викликали повагу не лише у християн, але й у іудеїв.

За час свого єпископства він значно поширив християнську віру в Єрусалимі та всій Палестині. Іудейська влада, занепокоєна його впливом, намагалася схилити його до зречення від Христа. Коли це не вдалося, Якова та багатьох християн стратили. Історик Йосип Флавій вважав це вбивство однією з причин подальшого падіння Єрусалима.

Церковна традиція приписує апостолу Якову створення найдавнішого чину Божественної літургії.

Православне свято 29 грудня за старим стилем

За старим стилем 29 грудня вшановують пам’ять святого пророка Аггея, одного з дванадцяти малих пророків.

Народне свято сьогодні: прикмети, традиції, заборони

Народні прикмети цього дня передвіщають погоду:

сильні морози віщують тривалу холодну зиму;

погода цього дня відображає характер квітня;

рясний іній на гілках передвіщає потепління.

У народі цей день називають Страшним, вірячи, що активізується нечиста сила, тому радять бути обережними.

Церковні заборони на 29 грудня включають: лихослів’я, лінощі, заздрість і відмову в допомозі. Засуджуються також жадібність, плітки та помста. Народні традиції застерігають від нарікань на долю, відмови у милостині та залишення дітей без нагляду.

У цей день рекомендується звертатися до святих з молитвами, які вважаються особливо дієвими. День присвячують родині та домашнім справам. Існує також традиція спалювання старих речей для захисту оселі від негараздів.

Іменинники 29 грудня

Іменини 29 грудня за новим стилем святкують Наталя, Анна, Варвара, Марк, Іван, Георгій.

За старим стилем день ангела відзначають Софія, Петро, Ілля, Микола, Макар, Аркадій, Володимир, Павло, Олександр.

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