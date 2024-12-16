Церковный праздник 16 декабря: Пророк Аггей проповедовал еще до Христа

После перехода Православной Церкви Украины на новый календарный стиль в 2023 году фиксированные православные праздники сместились на 13 дней раньше. В то же время некоторые религиозные общины и монастыри сохранили право придерживаться старого стиля. Например, Украинская Православная Церковь. Поэтому рассмотрим, какие праздники отмечают в этот день по обоим календарям.

Церковный праздник по новому стилю: пророк Аггей

16 декабря по новому календарю (29 декабря по старому) православные христиане чтят память пророка Аггея — одного из последних провозвестников Старого Завета.

Пророк Аггей принадлежал к завершающему периоду пророчеств Старого Завета. Его жизнь приходится на VI век до рождения Христа. Перед его появлением на свет Иерусалим захватили вавилоняне, которые разграбили город и уничтожили важнейшую святыню — Храм Соломона. Жителей Израиля забрали в плен. Освобождение пришло только после того, как Персия завоевала Вавилон.

Считается, что Аггей родился во время плена, откуда позже вернулся в Иудею. В это время началось восстановление Иерусалимского храма, но персидские власти впоследствии запретили строительство. В 520 году до н.э. благодаря вдохновенным словам Аггея и пророка Захарии царь Зоровавель и народ возобновили строительство. Аггей предсказывал, что новый храм превзойдет предыдущий, потому что именно в нем Господь явит свою милость человечеству. Строительство завершили в 516 году до н.э.

Пророческие слова Аггея сохранились в одной из двенадцати книг малых пророков Старого Завета.

Церковный праздник по старому стилю 16 декабря

По юлианскому календарю сегодня чтят память святого Иоанна Молчальника, который был епископом Колонийским.

Народный праздник и традиции 16 декабря: приметы, запреты и обычаи

Народные наблюдения за погодой:

появление снегирей и их пение предвещают потепление

падение звезды предвещает холода

кошка ищет теплое место — будет мороз

В народе этот день называют Агеев день или день Аггея Зимоуказателя. Люди заметили: если много инея — на святки выпадет много снега.

Запреты этого дня

В этот церковный праздник, как и в другие дни, не стоит ссориться, конфликтовать, говорить плохие слова, лениться, завидовать или мстить. Важно не отказывать в помощи нуждающимся. Во время поста следует соблюдать установленные правила.

По народным поверьям, нельзя бездельничать, так как святой Аггей этого не одобряет. Также не рекомендуется разговаривать через порог — это может привести к ссоре.

Разрешенные дела 16 декабря

Святого Аггея считают защитником младенцев. В этот день верующие молятся ему о здоровье детей, защите от сглаза, наставлении на правильный жизненный путь, избавлении от вредных привычек и сохранении веры и доброты в душе. Считается, что пророк помогает найти правильную дорогу в жизни и особенно поддерживает трудолюбивых людей. К нему обращаются с просьбой преодолеть лень.

Народная мудрость гласит: поскольку святой ценит трудолюбие, день нужно посвятить полезным делам дома или на работе.

Именинники 16 декабря

По новому церковному календарю именины празднуют: София, Петр, Илья, Николай, Макар, Аркадий, Владимир, Павел, Александр.

По старому стилю день ангела отмечают: Андрей, Варвара, Георгий, Иван, Николай, Савва, Федор, Кирилл.

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