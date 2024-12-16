Церковный праздник 16 декабря: Пророк Аггей проповедовал еще до Христа

16 декабря 2024 года православные в Украине по новому церковному календарю чтят память пророка Аггея. По старому стилю почитают память святого Иоанна Молчальника. Также из публикации «Одесской Жизни» вы узнаете о народных традициях, приметах, запретах и именинниках этого дня.
После перехода Православной Церкви Украины на новый календарный стиль в 2023 году фиксированные православные праздники сместились на 13 дней раньше. В то же время некоторые религиозные общины и монастыри сохранили право придерживаться старого стиля. Например, Украинская Православная Церковь. Поэтому рассмотрим, какие праздники отмечают в этот день по обоим календарям.
Церковный праздник по новому стилю: пророк Аггей
16 декабря по новому календарю (29 декабря по старому) православные христиане чтят память пророка Аггея — одного из последних провозвестников Старого Завета.
Пророк Аггей принадлежал к завершающему периоду пророчеств Старого Завета. Его жизнь приходится на VI век до рождения Христа. Перед его появлением на свет Иерусалим захватили вавилоняне, которые разграбили город и уничтожили важнейшую святыню — Храм Соломона. Жителей Израиля забрали в плен. Освобождение пришло только после того, как Персия завоевала Вавилон.
Считается, что Аггей родился во время плена, откуда позже вернулся в Иудею. В это время началось восстановление Иерусалимского храма, но персидские власти впоследствии запретили строительство. В 520 году до н.э. благодаря вдохновенным словам Аггея и пророка Захарии царь Зоровавель и народ возобновили строительство. Аггей предсказывал, что новый храм превзойдет предыдущий, потому что именно в нем Господь явит свою милость человечеству. Строительство завершили в 516 году до н.э.
Пророческие слова Аггея сохранились в одной из двенадцати книг малых пророков Старого Завета.
Церковный праздник по старому стилю 16 декабря
По юлианскому календарю сегодня чтят память святого Иоанна Молчальника, который был епископом Колонийским.
Народный праздник и традиции 16 декабря: приметы, запреты и обычаи
Народные наблюдения за погодой:
- появление снегирей и их пение предвещают потепление
- падение звезды предвещает холода
- кошка ищет теплое место — будет мороз
В народе этот день называют Агеев день или день Аггея Зимоуказателя. Люди заметили: если много инея — на святки выпадет много снега.
Запреты этого дня
В этот церковный праздник, как и в другие дни, не стоит ссориться, конфликтовать, говорить плохие слова, лениться, завидовать или мстить. Важно не отказывать в помощи нуждающимся. Во время поста следует соблюдать установленные правила.
По народным поверьям, нельзя бездельничать, так как святой Аггей этого не одобряет. Также не рекомендуется разговаривать через порог — это может привести к ссоре.
Разрешенные дела 16 декабря
Святого Аггея считают защитником младенцев. В этот день верующие молятся ему о здоровье детей, защите от сглаза, наставлении на правильный жизненный путь, избавлении от вредных привычек и сохранении веры и доброты в душе. Считается, что пророк помогает найти правильную дорогу в жизни и особенно поддерживает трудолюбивых людей. К нему обращаются с просьбой преодолеть лень.
Народная мудрость гласит: поскольку святой ценит трудолюбие, день нужно посвятить полезным делам дома или на работе.
Именинники 16 декабря
По новому церковному календарю именины празднуют: София, Петр, Илья, Николай, Макар, Аркадий, Владимир, Павел, Александр.
По старому стилю день ангела отмечают: Андрей, Варвара, Георгий, Иван, Николай, Савва, Федор, Кирилл.
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